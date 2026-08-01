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राजमहल परियोजना में सुरक्षित डॉक्यूमेंट, सुरक्षित डेटा, सुरक्षित सिस्टम को लेकर दिया गया ट्रेनिंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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ईसीएल के सिस्टम डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को राजमहल परियोजना के कार्यालय में 'डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम' और 'साइबर अवेयरनेस' पर ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया। इससे पार्टिसिपेंट्स को डॉक्यूमेंट हैंडलिंग और साइबर सिक्योरिटी के तरीकों के बारे में जानकारी मिली, जिससे उनकी जागरूकता बढ़ी।

राजमहल परियोजना में सुरक्षित डॉक्यूमेंट, सुरक्षित डेटा, सुरक्षित सिस्टम को लेकर दिया गया ट्रेनिंग

ललमटिया प्रतिनिधि। ईसीएल हेडक्वाटर के सिस्टम डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को ईसीएल की राजमहल परियोजना के एरिया कार्यालय में 'डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम (डीएमएस)' और 'साइबर अवेयरनेस' पर एक ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया। राजमहल परियोजना के एरिया जनरल मैनेजर ए.एन. नायक की देखरेख में हुए इस सेशन का मकसद पार्टिसिपेंट्स की जानकारी को बेहतर बनाना था, ताकि वे डॉक्यूमेंट को सही तरीके से हैंडल कर सकें और साइबर सिक्योरिटी के अच्छे तरीकों को अपना सकें।

ट्रेनिंग सेशन का विवरण

डीएमएस सेशन में डॉक्यूमेंट बनाने, स्टोर करने, वापस पाने वर्ज़न कंट्रोल, एक्सेस मैनेजमेंट और वर्कफ़्लो प्रोसेस के बारे में बताया गया। इसमें व्यवस्थित रिकॉर्ड मैनेजमेंट, डेटा की सुरक्षा (इनटेग्रेटी) और ऑर्गनाइज़ेशन की पॉलिसीज़ का पालन करने के महत्व पर ज़ोर दिया गया। साइबर अवेयरनेस सेशन में फ़िशिंग की कोशिशों को पहचानने, मज़बूत पासवर्ड बनाने, मल्टी-फ़ैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करने, संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखने, सुरक्षित इंटरनेट इस्तेमाल और संदिग्ध साइबर घटनाओं की रिपोर्ट करने पर ध्यान दिया गया। पार्टिसिपेंट्स को रेगुलर सॉफ़्टवेयर अपडेट और ऑर्गनाइज़ेशन की सिक्योरिटी गाइडलाइन्स का पालन करने के महत्व की भी याद दि‍लाई गई।

सेशन का निष्कर्ष

सेशन में डिजिटल एसेट्स की सुरक्षा और कुशल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सुनिश्चित करने की सामूहिक ज़िम्मेदारी पर ज़ोर दिया गया। कुल मिलाकर, इस ट्रेनिंग से पार्टिसिपेंट्स की सुरक्षित डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के तरीकों के बारे में समझ बढ़ी और साइबर खतरों के प्रति उनकी जागरूकता मज़बूत हुई। इससे वे एक ज़्यादा सुरक्षित, नियमों का पालन करने वाले और डिजिटल रूप से मज़बूत वर्क एनवायरनमेंट बनाने में योगदान दे सकेंगे। सेशन का समापन इस संदेश के साथ हुआ: "सुरक्षित डॉक्यूमेंट; सुरक्षित डेटा; सुरक्षित सिस्टम"।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस ट्रेनिंग सेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था?
इस ट्रेनिंग सेसन का मकसद पार्टिसिपेंट्स की जानकारी को बेहतर बनाना था, ताकि वे डॉक्यूमेंट को सही तरीके से हैंडल कर सकें और साइबर सिक्योरिटी के अच्छे तरीकों को अपना सकें।
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