SC से चुनाव आयोग बोला- कोर्ट के फैसले तक टालेंगे कर्नाटक विधानसभा की 15 सीटों पर उपचुनाव

चुनाव आयोग ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि वह कर्नाटक विधानसभा की 15 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को टालेगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह कर्नाटक के 17 विधायकों के निलंबन के खिलाफ याचिका पर निर्णय करेगा जिसके बाद चुनाव आयोग ने यह बयान दिया। न्यायालय ने कहा कि वह कर्नाटक के विधायकों की अयोग्यता के मामले में 22 अक्टूबर को आगे दलीलें सुनेगा।

Election Commission tells Supreme Court it will defer the by-polls in the 15 seats of Karnataka as the hearing of the petitions challenging the disqualification of MLAs remains pending. SC to hear the matter on October 22. pic.twitter.com/xvACmziBld