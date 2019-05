प्रज्ञा ठाकुर पर चला EC का डंडा, 3 दिनों तक चुनाव प्रचार करने पर लगी रोक

चुनाव आयोग ने एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे, बाबरी मस्जिद पर की टिप्पणियों के लिए भाजपा उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर पर 72 घंटे तक प्रचार करने से रोक लगा दी है। यह पाबंदी गुरुवार सुबह 6 बजे से शुरू होगी। पिछले दिनों प्रज्ञा ठाकुर ने हेमंत करकरे की शहादत को अपने द्वारा दिए गए श्राप का नतीजा बताते हुए कहा था, “उन दिनों मैं मुंबई जेल में थी। जांच आयोग ने सुनवाई के दौरान एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे को बुलाया और कहा कि जब प्रज्ञा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो उन्हें छोड़ क्यों नहीं देते। तब हेमंत ने कई तरह के सवाल पूछे, जिस पर मैंने जवाब दिया कि इसे भगवान जाने। इस पर करकरे ने कहा कि 'तो, क्या मुझे भगवान के पास जाना होगा'।”

