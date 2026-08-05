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अंतर वाहिनी पीएसी पूर्वी जोन एथलेटिक्स का आगाज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में शुरू हुई 30वीं अंतर वाहिनी पीएसी एथलेटिक्स प्रतियोगिता-2026 के पहले दिन वाराणसी के एथलीटों ने गोला फेंक (शॉट पुट) में पहला और दूसरा स्थान प्राप्त किया। मेजबान प्रयागराज को तीसरा स्थान मिला। चार दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह ने किया, जिसमें 10 वाहिनियों के 241 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।

अंतर वाहिनी पीएसी पूर्वी जोन एथलेटिक्स का आगाज
अंतर वाहिनी पीएसी पूर्वी जोन एथलेटिक्स का आगाज

प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। चतुर्थ वाहिनी पीएसी धूमनगंज में बुधवार से शुरू हुई 30वीं अंतर वाहिनी पीएसी पूर्वी जोन एथलेटिक्स एवं साइक्लिंग क्लस्टर प्रतियोगिता-2026 के पहले दिन वाराणसी का दबदबा रहा। पहले दिन गोला फेंक (शॉट पुट) स्पर्धा में 36वीं वाहिनी पीएसी, वाराणसी के एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला और दूसरा स्थान अपने नाम किया, जबकि मेजबान चतुर्थ वाहिनी पीएसी, प्रयागराज को तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा।स्पर्धा शुरू होने के पहले मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह ने चार दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। सेनानायक सर्वेश कुमार मिश्र ने पूरी प्रतियोगिता को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।उद्घाटन

समारोह में उपसेनानायक विजयेन्द्र द्विवेदी, एसएसएफ उपसेनानायक प्रेम प्रकाश यादव, सहायक सेनानायक कुमारी अनुष्का, सीएएसओ (प्रयागराज एयरपोर्ट) राजीव कुमार यादव, एसएसएफ सहायक सेनानायक हरेंद्र यादव आदि मौजूद रहे। आठ अगस्त तक चलने वाली प्रतियोगिता में पूर्वी जोन की 10 अलग-अलग वाहिनियों के कुल 241 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।

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