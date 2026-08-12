पूर्वी सिंहभूम लोन देने में पूरे राज्य में अव्वल

पूर्वी सिंहभूम ने कर्ज वितरण के मामले में राज्य के अन्य सभी जिलों को पीछे छोड़ दिया है। जिले का सीडी रेशियो 74 फीसदी है, जिससे यहां कर्ज का उपयोग अधिक हो रहा है। अन्य जिलों में सरायकेला-खरसावां 69 फीसदी, कोडरमा 63 फीसदी, और रांची 52 फीसदी पर हैं।

बैंकों की ओर से कर्ज वितरण के मामले में पूर्वी सिंहभूम ने राज्य के सभी जिलों को पीछे छोड़ दिया है। जिलावार सीडी रेशियो (क्रेडिट-डिपॉजिट रेशियो) में पूर्वी सिंहभूम 74 फीसदी के साथ राज्य में पहले स्थान पर है। यानी अन्य सभी जिलों के मुकाबले पूर्वी सिंहभूम में बैंकों में जमा राशि के मुकाबले ऋण के रूप में सबसे अधिक राशि का इस्तेमाल हो रहा है। पूर्वी सिंहभूम में कुल एडवांस लगभग 34,958.68 करोड़ रुपये है। इसके अलावा प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन की राशि लगभग 9,442.33 करोड़ रुपये दर्ज की गई है। इस तरह कुल राशि 44,401.01 करोड़ रुपये है। प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन को शामिल करने पर जिले का सीडी रेशियो 74 फीसदी तक पहुंच गया है।

पूर्वी सिंहभूम का कर्ज स्थिति बता दें कि जमशेदपुर की किसी कंपनी को किसी दूसरे शहर की बैंक शाखा से कर्ज मिला, लेकिन उस कर्ज से होने वाला कारोबार या निवेश पूर्वी सिंहभूम में हो रहा है, तो उस कर्ज का प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन (उपयोग का स्थान) पूर्वी सिंहभूम माना जाता है।

अन्य जिलों की स्थिति सीडी रेशियो में सातवें स्थान पर राजधानी रांची

पूर्वी सिंहभूम के बाद सबसे अधिक कर्ज देने वाले जिलों में सरायकेला-खरसावां 69 फीसदी के साथ दूसरे, कोडरमा 63 फीसदी के साथ तीसरे, बोकारो 61 फीसदी के साथ चौथे और पाकुड़ 60 फीसदी के साथ पांचवें स्थान पर है। राजधानी रांची 52 फीसदी सीडी रेशियो के साथ सातवें स्थान पर है। रांची में कुल ऋण लगभग 54,670.04 करोड़ रुपये दिया गया है। वहीं, प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन 23,684.7 करोड़ रुपये है। यानी कुल राशि 78,354.74 करोड़ रुपये है। वहीं, राज्य का प्रमुख औद्योगिक जिला धनबाद 43 फीसदी सीडी रेशियो के साथ 15वें स्थान पर है। धनबाद में कुल लगभग 21,098.39 करोड़ रुपये के ऋण दिए गए हैं।

कमजोर जिलों की स्थिति पांच जिलों की स्थिति कमजोर

पूर्वी सिंहभूम के पड़ोसी जिले पश्चिमी सिंहभूम की स्थिति काफी कमजोर है। मात्र 33 फीसदी सीडी रेशियो के साथ वह 20वें स्थान पर है। उसके साथ गुमला भी 33 फीसदी पर है। सिमडेगा और चतरा 32-32 फीसदी के साथ 22वें और 23वें स्थान पर हैं। जामताड़ा 30 फीसदी सीडी रेशियो के साथ पूरे राज्य में सबसे निचले 24वें स्थान पर है। जिलों के इस रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि राज्य के शीर्ष और निचले जिलों के बीच सीडी रेशियो में बड़ा अंतर है। पूर्वी सिंहभूम का रेशियो सबसे निचले जिले जामताड़ा से 44 प्रतिशत अंक अधिक है।

सीडी रेशियो का महत्व क्या है सीडी रेशियो

बैंक में जमा पैसे की तुलना में बैंक ने कितना कर्ज दिया है, इसे सीडी रेशियो कहते हैं। जैसे, अगर बैंक में लोगों ने 100 रुपये जमा किए और बैंक ने 60 रुपये का कर्ज दिया, तो सीडी रेशियो 60 फीसदी होगा।

जिला सीडी रेशियो

1 पूर्वी सिंहभूम 74%

2 सरायकेला-खरसावां 69%

3 कोडरमा 63%

4 बोकारो 61%

5 पाकुड़ 60%

7 रांची 52%

15 धनबाद 43%

20 पश्चिमी सिंहभूम 33%

22 सिमडेगा 32%

23 चतरा 32%

24 जामताड़ा 30%