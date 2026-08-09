ईस्टर्न रेलवे हावड़ा-नटेसर-हावड़ा स्पेशल ट्रेन चलाएगा
भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए ईस्टर्न रेलवे ने हावड़ा
भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए ईस्टर्न रेलवे ने हावड़ा और नटेसर के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। 03029 हावड़ा-नटेसर स्पेशल ट्रेन 10 अगस्त से 08 फरवरी 2027 के बीच हर सोमवार, बुधवार और शनिवार को (कुल 79 फेरे) रात 10:00 बजे हावड़ा से चलेगी और अगले दिन दोपहर 1:00 बजे नटेसर पहुंचेगी। वहीं, 03030 नटेसर-हावड़ा स्पेशल ट्रेन 11 अगस्त से 09 फरवरी 2027 के बीच हर मंगलवार, गुरुवार और रविवार को (कुल 79 फेरे) दोपहर 1:55 बजे नटेसर से चलेगी और अगले दिन सुबह 7:00 बजे हावड़ा पहुंचेगी। यह ट्रेन बंडेल, बर्धमान, बोलपुर शांतिनिकेतन, रामपुरहाट, पाकुड़, बरहरवा, साहिबगंज, भागलपुर, सुल्तानगंज, जमालपुर और अभयपुर स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में रुकेगी।
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