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चार ट्रेनों के संचालन की अवधि का विस्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए आनंद विहार टर्मिनल, पूर्णिया कोर्ट और सहरसा के बीच चार विशेष ट्रेनों के परिचालन समय को बढ़ा दिया है। ये ट्रेनें 2 से 30 अगस्त और 4 से 27 अगस्त के बीच संचालित होंगी, सभी निर्धारित मार्ग और ठहराव पर।

चार ट्रेनों के संचालन की अवधि का विस्तार

यात्रियों की सुविधा को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने आनंद विहार टर्मिनल, पूर्णिया कोर्ट और सहरसा के बीच चलने वाली चार विशेष ट्रेनों की परिचालन अवधि को बढ़ा दिया है। उत्तर रेलवे मुरादाबाद डिवीजन के सीनियर डीसीएम ने बताया, (05579) पूर्णिया कोर्ट-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल 2 से 30 अगस्त तक कुल 9 फेरों को चलेगी। (05580) आनंद विहार टर्मिनल-पूर्णिया कोर्ट स्पेशल 4 अगस्त से एक सितंबर तक 9 फेरों को संचालित की जाएगी। (05575) सहरसा-आनंद विहार टर्मिनल साप्ताहिक स्पेशल 4 से 25 अगस्त तक चलेगी, जबकि (05576) आनंद विहार टर्मिनल-सहरसा स्पेशल 6 अगस्त से 27 अगस्त तक चार फेरे बढ़ाये गये हैं।

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उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने बताया, ये सभी ट्रेनें अपने पूर्व निर्धारित मार्ग, समय, ठहराव और संरचना के अनुसार विस्तारित अवधि तक संचालित होंगी।

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