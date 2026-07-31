Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आनंद विहार–पूर्णिया कोर्ट और सहरसा स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि बढ़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
Follow us on Google News
share

लक्सर, संवाददाता। यात्रियों की बढ़ती भीड़ और यात्रा की मांग को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने विभिन्न विशेष ट्रेनों की परिचालन अवधि में विस्तार करने का

आनंद विहार–पूर्णिया कोर्ट और सहरसा स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि बढ़ी

लक्सर, संवाददाता। पूर्व मध्य रेलवे ने विभिन्न विशेष ट्रेनों की परिचालन अवधि में विस्तार किया है। उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल के अनुसार ये सभी विशेष ट्रेनें अपने पूर्व निर्धारित मार्ग, समय, ठहराव और संरचना के अनुसार विस्तारित अवधि तक संचालित होती रहेंगी। जानकारी के अनुसार 05579 पूर्णिया कोर्ट-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल का संचालन अब 2 अगस्त से 30 अगस्त 2026 तक कुल 9 फेरों के लिए होगा, जबकि 05580 आनंद विहार टर्मिनल-पूर्णिया कोर्ट स्पेशल 4 अगस्त से 1 सितंबर 2026 तक 9 फेरों के लिए चलाई जाएगी।

ये भी पढ़ें:चार ट्रेनों के संचालन की अवधि का विस्तार
ये भी पढ़ें:नई दिल्ली जाने वाली दो स्पेशल ट्रेनों का बढ़ा 31-31 फेरा
ये भी पढ़ें:मुरादाबाद से गुजरने वाली चार विशेष ट्रेनों के फेरे बढ़े
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Roorki Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।