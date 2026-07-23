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पोस्टर में सानिया, काव्य लेखन में हिमांशी अव्वल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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पूर्वांचल विवि में दत्तोपंत ठेंगड़ी विधि संस्थान ने 'विकसित भारत 2047' और 'मेरी मां' विषय पर पोस्टर और काव्य लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया। विभिन्न विभागों के छात्रों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में सानिया मौर्य, हिमांशी श्रीवास्तव और अन्य विद्यार्थियों ने पुरस्कार जीते। कार्यक्रम का उद्देश्य सृजनात्मक सोच और साहित्यिक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना था।

पोस्टर में सानिया, काव्य लेखन में हिमांशी अव्वल

जौनपुर। पूर्वांचल विवि में दीक्षोत्सव कार्यक्रमों की शृंखला के तहत दत्तोपंत ठेंगड़ी विधि संस्थान ने एसपी गुप्ता मेमोरियल लाइब्रेरी में गुरुवार को ‘विकसित भारत 2047’ और ‘मेरी मां’ विषय पर पोस्टर और काव्य लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें विभिन्न संकायों और विभागों के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पोस्टर प्रतियोगिता में दत्तोपंत ठेंगड़ी विधि संस्थान की सानिया मौर्य प्रथम, बायोटेक्नोलॉजी विभाग के आशीष शैलेंद्र प्रजापति द्वितीय तथा एमबीए-एचआरडी की खुशी सिंह और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के अंकुर मौर्य संयुक्त रूप से तृतीय रहे। काव्य लेखन प्रतियोगिता में बायोटेक्नोलॉजी विभाग की हिमांशी श्रीवास्तव ने प्रथम, फार्मेसी विभाग के अनुराग यादव ने द्वितीय और दत्तोपंत ठेंगड़ी विधि संस्थान के शशिकांत ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

कार्यक्रम समन्वयक डॉ. अनुराग मिश्र ने प्रतिभागियों, निर्णायकों, शिक्षकों और कर्मचारियों का आभार जताते हुए कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच, साहित्यिक अभिव्यक्ति और राष्ट्र निर्माण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करती हैं।

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