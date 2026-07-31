बीपीएल कोटे में नामांकन को स्कूल की प्राथमिकता बदलने की मिली छूट, पोर्टल खुला
पूर्वी सिंहभूम में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 2026-27 शैक्षणिक सत्र में वंचित बच्चों की नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई है। अभिवंचित समूह के अभिभावक, जो पहले से आवेदन कर चुके हैं, वे रिक्त सीटों के अनुसार निकटतम विद्यालय का चयन कर सकते हैं। पोर्टल 30 जुलाई से 14 अगस्त तक सक्रिय रहेगा।
पूर्वी सिंहभूम में शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई), 2009 के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में वंचित बच्चों यानी बीपीएल कोटे के बच्चों की नामांकन प्रक्रिया संचालित की जा रही है। जिला शिक्षा अधीक्षक सह नोडल पदाधिकारी आरटीई (पूर्वी सिंहभूम) द्वारा नामांकन को लेकर नई अधिसूचना जारी की गई है। इसके अनुसार अभिवंचित समूह के वैसे अभिभावक जिन्होंने आरटीई पोर्टल पर बच्चे के नामांकन के लिए आवेदन किया था, वे प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के नामांकन के बाद निजी विद्यालयों में रिक्त रह गए आरक्षित सीट के अनुसार अपने घर के किसी एक निकटतम विद्यालय का चयन कर विद्यालय की प्राथमिकता बदल सकते हैं।
यह नियम उन्हीं अभिभावकों के बच्चों के आवेदन पर लागू होगा, जिनका नामांकन अभी तक नहीं हो पाया है तथा जिनके सभी प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज सही हैं। विद्यालय की प्राथमिकता बदलने हेतु उक्त पोर्टल को दिनांक 30 जुलाई से 14 अगस्त तक लाइव किया जा रहा है। इस निर्धारित अवधि में संबंधित अभिभावक पोर्टल पर अपना आवेदन संख्या एवं संदर्भ संख्या अंकित कर पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त रह गए सीट के विरुद्ध किसी एक निकटतम विद्यालय का चयन कर अपनी प्राथमिकता में बदलाव कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में रिक्त सीट के विरुद्ध अभिभावकों को आवेदन करने हेतु 14 तक पोर्टल लाइव रखा गया है।
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