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मालगाड़ी बेपटरी, रेल जीएम का धनबाद दौरा टला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद के पूर्व मध्य रेलवे महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह का धनबाद आगमन मंगलवार को टल गया। पलामू जिले में मालगाड़ी के बेपटरी होने की घटना के कारण डीआरएम अखिलेश मिश्र और उनकी टीम घटनास्थल पर रवाना हो गई। जीएम का धनबाद आगमन अब 16 अगस्त को होने की संभावना है।

मालगाड़ी बेपटरी, रेल जीएम का धनबाद दौरा टला

धनबाद। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह बुधवार को धनबाद नहीं आएंगे। मंगलवार की सुबह पलामू जिले के गढ़वा रोड-सिगसिगी के बीच हुई मालगाड़ी बेपटरी की घटना के कारण धनबाद डीआरएम अखिलेश मिश्र और उनकी टीम घटनास्थल पर रवाना हो गए। लिहाजा जीएम का धनबाद आगमन टाल दिया गया। बताया जा रहा है कि 16 अगस्त को जीएम धनबाद आ सकते हैं। जीएम 31 अगस्त को रेल सेवा से रिटायर हो रहे हैं। उनकी जगह डिंपी गर्ग को एक सितंबर से ईसीआर का नया जीएम बनाया गया है।

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