झंझारपुर होकर चलने वाली आनंद विहार-पूर्णिया कोर्ट व सहरसा स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ी
पूर्व मध्य रेलवे ने झंझारपुर होकर चलने वाली दो प्रमुख स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि का विस्तार किया है। इससे आनंद विहार-पूर्णिया कोर्ट एवं आनंद विहार-सहरसा के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। यह ट्रेने अगस्त में निर्धारित फेरों के अनुसार चलेंगी।
झंझारपुर। यात्रियों की लगातार बढ़ती भीड़ और आवागमन को अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से पूर्व मध्य रेलवे ने झंझारपुर होकर चलने वाली दो प्रमुख स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि का विस्तार कर दिया है। रेलवे के इस फैसले से आनंद विहार-पूर्णिया कोर्ट एवं आनंद विहार-सहरसा के बीच सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार इन सभी स्पेशल ट्रेनों का संचालन उनके पूर्व निर्धारित ठहराव, समय-सारणी, रूट और मेंटेनेंस शेड्यूल के अनुसार ही किया जाएगा।
ट्रेन परिचालन विस्तार
दिल्ली से मिथिलांचल व सीमांचल क्षेत्र के रेल यात्रियों की सुविधा के लिए द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन संख्या 05579 (पूर्णिया कोर्ट से आनंद विहार - प्रत्येक शुक्रवार एवं रविवार) के परिचालन की अवधि बढ़ा दी गई है। अब यह ट्रेन 2 अगस्त से 30 अगस्त तक कुल 9 फेरों के लिए चलेगी। वहीं, वापसी में ट्रेन संख्या 05580 (आनंद विहार से पूर्णिया कोर्ट - प्रत्येक रविवार एवं मंगलवार) 4 अगस्त से 1 सितंबर तक 9 फेरों के लिए चलाई जाएगी। इसी तरह सहरसा से आनंद विहार के बीच चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन संख्या 05575 (प्रत्येक मंगलवार) 4 अगस्त से 25 अगस्त तक कुल 4 फेरे लगाएगी। वापसी दिशा में ट्रेन संख्या 05576 (आनंद विहार से सहरसा प्रत्येक गुरुवार) 6 अगस्त से 27 अगस्त तक कुल 4 फेरों के लिए संचालित होगी। यात्रियों की सुविधा के लिए इस ट्रेन में 22 कोच जोड़े गए हैं।
सामान्य प्रश्न
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें