पहल : साइबर ठगी की होल्ड राशि पाना और फ्रीज खाता छुड़ाना आसान

- होल्ड राशि वापस पाने को एमआरएम पोर्टल पर करना होगा आवेदन - बैंक खाते

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो।

साइबर ठगी में होल्ड की गयी राशि वापस पाना और गलती से फ्रीज हुए बैंक खाता को छुड़ाना अब आसान हो गया है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई ट्रिपल सी) ने इसके लिए नेशनल साइबर क्राइम REPORTING पोर्टल (एनसीआरपी) पर मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल और ग्रिवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म विकसित किया है।

साइबर ठगी के पीड़ित का आवेदन प्रक्रिया साइबर ठगी के पीड़ित पोर्टल https://mrm-ncrp.mha.gov.in पर लॉग इन कर अपनी 14 अंकों की शिकायत संख्या दर्ज करते हुए होल्ड की गयी राशि को वापस पाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। उनकी राशि तयशुदा समय में खाते में वापस आयेगी। इसी तरह, फ्रीज खाता से राशि निकासी पर लगी रोक को हटाने के लिए बैंक शाखा में आवेदन करना होगा। शुक्रवार को सरदार पटेल भवन स्थित बिहार पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बिहार साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई के डीआईजी अवकाश कुमार ने इसकी जानकारी दी।

इस साल 104.05 करोड़ होल्ड

वर्ष 2025 में दर्ज करीब 1.18 लाख शिकायत मामले में 116 करोड़ रुपये ठगी की राशि होल्ड की गयी थी। 2026 में पहले सात महीने में ही 1.15 लाख शिकायत के मामले आ चुके हैं, जिनमें 104.05 करोड़ रुपये होल्ड कराये गये हैं। यह कुल ठगी गयी राशि का करीब 30 फीसदी है। बीते साल कुल 15.62 करोड़ रुपये पीड़ितों को रिफंड किए गये। इसके मुकाबले 2026 में जून तक 10 करोड़ रुपये की राशि रिफंड हुई है।

होल्ड राशि पाने को ऐसे करें आवेदन इसके लिए एनसीआरपी पर शिकायत दर्ज होनी चाहिए। मोबाइल या कंप्यूटर से एमआरएम पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद 14 अंकों की शिकायत संख्या दर्ज करें। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर मिले ओटीपी को दर्ज कर सत्यापित करें। रिफंड रिक्वेस्ट का विकल्प चुन कर आवेदन भरें। इसके बाद पैन कार्ड की छाया प्रति अपलोड करें। बैंक का नाम, खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड दर्ज करें। यदि उपलब्ध हो तो न्यायालय आदेश या अन्य दस्तावेज अपलोड करें। इसके बाद आवेदन सबमिट करते ही प्रक्रिया पूरी हो जायेगी। डीआईजी अवकाश कुमार के मुताबिक, किए गये आवेदन को थाना स्तर पर सात दिन, जबकि बैंक स्तर पर सात दिन में जांच पूरी कर राशि पीड़ित के खाते में भेज जाने का प्रावधान है।

फ्रीज खाता से निकासी पर लगी रोक ऐसे हटाएं यदि आपका बैंक खाता किसी साइबर अपराध जांच के कारण होल्ड अथवा फ्रीज किया गया है, तो जीआरएम मॉड्यूल अपनाएं। संबंधित बैंक शाखा को लिखित रूप में आवेदन दें। केवाईसी एवं आवश्यक सहायक दस्तावेज जमा करें। संबंधित लेन-देन का विवरण, राशि एवं अन्य जानकारी प्रदान करें। बैंक आवेदन के आधार पर दस्तावेजों एवं लेन-देन क सत्यापन एवं परीक्षण करते हुए संबंधित पुलिस को रिपोर्ट भेजेगी। पुलिस जांच पदाधिकारी आवश्यक जांच कार्रवाई करेगी। आवश्यकता होने पर अतिरिक्त दस्तावेज या जानकारी मांगी जायेगी। जांचोपरांत आवेदक को निर्णय से सूचित किया जायेगा।