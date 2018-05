अफगानिस्तान सीमा पर भूकंप से कांपी दिल्ली-एनसीआर, जम्मू कश्मीर की धरती

बुधवार को दोपहर बाद अफगानिस्तान सीमा के नजदीक ताजिकिस्तान में हुए भूकंप से राजधानी दिल्ली और एनसीआर की धरती कांप उठी। रायटर्स के मुताबिक, 6.2 मैग्नीट्यूड तीव्रता के भूकंप के चलते अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की इमारतें हिल उठी और उसका असर पाकिस्तान के कई शहरों में महसूस किया गया।

खबरों के मुताबिक, इस भूकंप का केन्द्र अफगानिस्तान में हिन्दूकुश की पहाड़ियों में था। यूनाइटेड स्टेट्स ज्योलॉजिकल सर्वे (यूएसजीएस) के मुताबिक, ताजिकिस्तान के इश्काशिम 36 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में यह भूकंप 111.9 किलोमीटर अंदर हुआ।

Earthquake of magnitude 6.2 hit Afghanistan-Tajikistan-Pakistan region: USGS; light tremors were felt in parts of northern India, including Delhi & Kashmir.