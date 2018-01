असम के कोकराझार में भूकंप के झटके, कोई हताहत नहीं

असम के कोकराझार में शनिवार की सुबह 5.2 मैग्नीट्यूड रिएक्टर स्केल भूकंप के तेज़ झटके महसूस किए गए। भूकंप का ये झटका सुबह 6 बजकर 44 मिनट पर आया। हालांकि, इसमें किसी तरह के हताहत की कोई खबर नहीं है। भूकंप गौरीपुर में 10 किलोमीटर अंदर से उत्पन्न हुआ था। भूकंप का मुख्य केन्द्र लैटीट्यूड 26.193 डिग्री नॉर्थ और लांगीट्यूड 89.931 डिग्री ईस्ट था।

Earthquake of magnitude 5.2 occurred in Assam's Kokrajhar at 06:44 am.