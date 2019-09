पाकिस्तान में भूकंप से भारी तबाही की आशंका, उत्तर भारत तक महसूस किए गए तेज झटके

दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में मंगलवार की दोपहर करीब चार बजकर इकतीस मिनट पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर के अलावा चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 6.3 रिएक्टर स्केल रही। जबकि, भूकंप का केन्द्र पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का मीरपुर बतााया जा रहा है।

भूकंप के बाद लोग अचानक दहशत में आ गए और कई जगहों पर लोग अपने घरों और ऑफिसों के अंदर से बाहर निकल गए। शुरुआती खबरों के मुताबिक, हालांकि अभी तक भूकंप के कहीं पर किसी तरह के हताहत की खबर नहीं है।

खबरों के मुताबिक, भूकंप के झटके इस्लामाबाद में भी महसूस किए गए। उधर, जम्मू कश्मीर के जिन हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए वो इलाके हैं- राजौरी और पूंछ।

European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC): Earthquake of magnitude 6.1 at Richter scale strikes 173 km North West of Lahore, Pakistan. https://t.co/tKPY2lK3dk