अंडमान निकोबार में दो घंटे में भूकंप के नौ झटके

अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सोमवार सुबह दो घंटे के भीतर मध्यम दर्जे की तीव्रता वाले भूकंप के नौ झटके महसूस किए गए।

Earthquake of magnitude 4.8 struck Nicobar Islands region at 6:04 am today.