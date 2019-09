जम्मू कश्मीर और हिमाचल के चंबा में भूकंप के तेज झटके, 5.0 की तीव्रता से सहमे लोग

जम्मू-कश्मीर और हिमचाल प्रदेश में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश (चंबा) के सीमावर्ती इलाके में दोपहर 12.10 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। यह रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.0 रही। हालांकि, अभी तक इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह जानकारी समाचार एजेंसी एएनआई ने दी है।

Earthquake with a magnitude 5.0 on the Richter scale hit Jammu and Kashmir- Himachal Pradesh (Chamba) Border Region at 12:10 PM, today.