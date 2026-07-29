ई-विद्यावाहिनी में रोजाना दर्ज होगी शिक्षक-छात्रों की उपस्थिति
गुमला जिले के सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर शिक्षकों और छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति शत-प्रतिशत दर्ज करना अनिवार्य होगा। लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निदेश के तहत प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करना आवश्यक है और अवकाश केवल ऑनलाइन आवेदन से स्वीकार किया जाएगा।
गुमला संवाददाता। जिले के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में अब ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर शिक्षकों, शिक्षकेत्तर कर्मियों, सहायक अध्यापकों और छात्र-छात्राओं की ऑनलाइन उपस्थिति शत-प्रतिशत दर्ज करना अनिवार्य होगा। इसमें लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों के विरुद्ध साप्ताहिक समीक्षा के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में डीईओ कविता खलखो ने सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, लेखापाल-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर तथा प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है।
निर्देशों का कार्यान्वयन
जारी निर्देश में कहा गया है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के आदेश तथा विभागीय सचिव की अध्यक्षता में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के निर्देशों के आलोक में यह व्यवस्था लागू की जा रही है। वर्ष 2026 में जिले में शिक्षकों की औसत उपस्थिति 82.85 प्रतिशत और छात्र-छात्राओं की औसत उपस्थिति 63.21 प्रतिशत दर्ज की गई है। इसे बढ़ाने के लिए विशेष कार्ययोजना लागू की जा रही है।
ऑनलाइन उपस्थिति की प्रक्रिया
निर्देश के अनुसार सभी विद्यालयों में प्रतिदिन ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा। प्रखंड स्तर पर एमआईएस समन्वयक और कंप्यूटर ऑपरेटर प्रतिदिन पोर्टल से उपस्थिति रिपोर्ट डाउनलोड कर उसकी समीक्षा करेंगे। डीईओ ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी शिक्षक व प्रधानाध्यापक अवकाश के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ऑफलाइन अथवा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त अवकाश आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। साथ ही प्रत्येक सप्ताह एवं प्रत्येक माह विद्यालयवार उपस्थिति की समीक्षा कर लगातार अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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