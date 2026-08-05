ई-स्पोर्ट्स ‘चैंपियन क्लैश’ के विजेता सम्मानित
रांची में साइबरपीस कैफे द्वारा 'चैंपियन क्लैश - एफएफ मैक्स कम्युनिटी इंडिया' ई-स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में झारखंड और बिहार के गेमर्स ने भाग लिया। इसका उद्देश्य जिम्मेदार गेमिंग, ऑनलाइन सुरक्षा और निष्पक्ष खेल को बढ़ावा देना है। विजेताओं को पुरस्कार दिए गए।
रांची। डोरंडा स्थित लेवल-7 में बुधवार को साइबरपीस कैफे द्वारा ई-स्पोर्ट्स प्रतियोगिता ‘चैंपियन क्लैश - एफएफ मैक्स कम्युनिटी इंडिया’ का आयोजन हुआ। इसमें झारखंड और बिहार के कई गेमर्स ने हिस्सा लिया। साइबरपीस की सीईओ शिवांगी रॉय ने बताया कि इसका उद्देश्य युवाओं में जिम्मेदार गेमिंग, ऑनलाइन सुरक्षा और निष्पक्ष खेल को बढ़ावा देना है। प्रतियोगिता के विजेता को ₹2,999, ट्रॉफी व सर्टिफिकेट, रनर-अप को ₹1,999, मेडल व सर्टिफिकेट तथा तीसरे स्थान की टीम को ₹999, मेडल व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया।
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