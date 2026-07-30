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रिक्शा चालक से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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रिक्शा चालक से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने शांतिभंग में किया चालान

रिक्शा चालक से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

बेहट। क्षेत्र के गांव अंबेहटा इस्माइलपुर निवासी ई-रिक्शा चालक के साथ दूसरे समुदाय के आठ-दस लोगों द्वारा बुरी तरह से मारपीट करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है। घटना के बाद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और पीड़ित को लेकर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की है। पीड़ित प्रदीप ने बताया, कि वह गांव से सुबह करीब साढ़े सात बजे बच्चों को कस्बे के जनता इंटर कॉलेज में छोड़ने आया था। इसके बाद वह केनरा बैंक की शाखा के पास एक मेडिकल स्टोर से दवाई लेने पहुंच ।

आरोप है, कि तभी वहां कस्बे का दूसरे समुदाय का एक व्यक्ति आया और बिना किसी बात के उसके साथ-गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर उसने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। उसने बचाव का प्रयास किया तो आसपास रेहड़ी व अन्य काम करने वाले दूसरे समुदाय के आठ-दस मोकेबपर एकत्र हुए और उन्होंने मिलकर उसे लात-घूंसों से बेरहमी से पीटा। घटना की जानकारी मिलने पर बजरंग दल के जिला संयोजक अनुज सैनी, नगर सह संयोजक वाशु, विहिप के प्रखंड मंत्री सुमित योगी, अर्जुन, रजत, विशाल व अमित आदि हिंदू संगठनों से जुड़े लोग वहां पहुंच गए। आरोप है, कि तब तक मारपीट करने वाले वहां से भाग गए थे। इसके बाद वे प्रदीप को लेकर कोतवाली पहुंचे और एक आरोपी को नामजद करते हुए आठ-दस अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी। इंस्पेक्टर जितेंद्र दीखित ने बताया, कि हिरासत में लिए तीनों लोगों के खिलाफ शांति भंग में कार्रवाई की गई है।

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