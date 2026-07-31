Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आकांक्षी ब्लॉक में बनेगी ई-लाइब्रेरी, मिलेगा लाभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
Follow us on Google News
share

गाज़ीपुर में छह आकांक्षी ब्लॉकों में ई-लाइब्रेरी बनाई जाएगी। नीति आयोग से मिली धनराशि से यह परियोजना संचालित होगी। ब्लॉक परिसर में पुस्तकालय बनाने की योजना है, जिससे स्थानीय छात्र-छात्राएं लाभान्वित होंगे। ई-लाइब्रेरी बनाने पर लगभग 15 से 20 लाख रुपये खर्च होंगे।

आकांक्षी ब्लॉक में बनेगी ई-लाइब्रेरी, मिलेगा लाभ

गाजीपुर, संवाददाता। जनपद के छह आकांक्षी ब्लॉकों में ई लाइब्रेरी बनायी जाएगी। नीति आयोग से मिली धनराशि इस पर खर्च की जाएगी। ब्लॉक परिसर में स्थान चिंहित होंगे। ई-लाइब्रेरी को राजकीय पुस्तकालय के रूप में बनाया जाएगा। इससे ब्लॉक के कई गांव के छात्र-छात्राएं लाइब्रेरी का लाभ उठा सकेंगे। ई-लाइब्रेरी बनाने पर करीब 15 से 20 लाख खर्च आएगा। जिसका प्रस्ताव तैयार हो चुका है। उच्चाधिकारियों से स्वीकृति मिलने पर काम शुरू होगा। इन ब्लाकों में अबतक स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण समेत अन्य बिंदुओं पर विशेषकर काम कराया गया है। अब ई-लाइब्रेरी बनाने का कार्य कराया जाएगा। इसके लिए विभागीय स्तर कार्ययोजना बनायी गयी है।

जिसमें गाजीपुर के छह आकांक्षी ब्लॉक क्षेत्र में एक ई-लाइब्रेरी को भी शामिल किया गया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ghazipur Ghazipur Latest News Ghazipur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।