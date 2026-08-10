सवा लाख गैस उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी पूरी नहीं

गोण्डा में घरेलू गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी न कराने पर व्यवसायिक दरों पर सिलेंडर मिलने की सूचना से उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया है। जिले में सवा लाख से अधिक उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी लंबित है, जिससे गैस एजेंसियों पर अंतिम समय में भीड़ बढ़ने की संभावना है।

गोण्डा, संवाददाता। घरेलू गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी न कराने पर व्यवसायिक दरों से सिलेंडर मिलने की सूचना ने उपभोक्ताओं के होश उड़ा दए हैं। लोगों का कहना कि सिर्फ चार दिन शेष हैं ऐसे में सिलेंडर के लिए दुश्वारी से जूझना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि जिले में करीब सवा लाख से अधिक उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी अभी लंबित है। बताया जा रहा है कि बीपीसीएल के करीब 72 हजार से अधिक और आईओसीएल के करीब 57 हजार से अधिक उपभोक्ताओं का सत्यापन बाकी है। समयसीमा नजदीक आने से गैस एजेंसियों पर अंतिम दिनों में भीड़ और दबाव बढ़ने की आशंका है। जिले में कुल 7.59 लाख घरेलू कनेक्शन हैं, जिनमें सामान्य और उज्ज्वला दोनों उपभोक्ता शामिल हैं। इनमें बीपीसीएल के 84 फीसदी और आईओसीएल के 74 फीसदी उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है。

बीपीसीएल के 84, आईओसीएल के 74 फीसदी उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी पूरी जिले में बीपीसीएल की 48 एजेंसियों से 4,53,689 कनेक्शन जुड़े हैं। इनमें 2,49,122 सामान्य घरेलू और 2,04,567 उज्ज्वला कनेक्शन हैं। इनमें 84 फीसदी उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। करीब 16 फीसदी यानी लगभग 72 हजार से अधिक उपभोक्ताओं का सत्यापन बाकी है। आईओसीएल की 18 एजेंसियों से 2,22,120 कनेक्शन जुड़े हैं। इनमें 1,23,050 सामान्य और 99,070 उज्ज्वला कनेक्शन हैं। यहां 74 फीसदी उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी करा ली है, जबकि करीब 26 फीसदी यानी लगभग 57 हजार उपभोक्ताओं का सत्यापन लंबित है। एचपीसीएल की 10 एजेंसियों से 83,482 कनेक्शन जुड़े हैं।

उज्ज्वला के 3.43 लाख कनेक्शन जिले में कुल 7.59 लाख घरेलू कनेक्शनों में 4,15,933 सामान्य घरेलू और 3,43,358 उज्ज्वला कनेक्शन हैं। यानी करीब 45 फीसदी कनेक्शन उज्ज्वला योजना के हैं। बीपीसीएल के बाद आईओसीएल के सबसे अधिक कनेक्शन हैं, जबकि एचपीसीएल तीसरे स्थान पर है।

अंतिम दिनों में एजेंसियों पर बढ़ सकता है दबाव जिले में कुल 76 गैस एजेंसियां हैं। ई-केवाईसी की समयसीमा नजदीक आने के कारण अंतिम चार दिनों में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं के एजेंसियों पर पहुंचने की संभावना है। लंबित उपभोक्ताओं को समय रहते ई-केवाईसी कराने की जरूरत है, ताकि अंतिम समय में तकनीकी समस्या या भीड़ के कारण परेशानी न हो। उपभोक्ता ई-केवाईसी के लिए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर, कनेक्शन में दर्ज नाम और अन्य विवरण की जांच कर लें। मोबाइल पर ओटीपी नहीं आने, बायोमेट्रिक सत्यापन में दिक्कत या नाम में अंतर होने पर संबंधित गैस एजेंसी से संपर्क किया जा सकता है। इस संबध में गैस कंपनी से जुड़े एक अफसर ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी लंबित है उनको इस सबंध में एसएमएस भेजे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ई-केवाईसी न कराने पर व्यवसायिक दरों से सिलेंडर मिलने संबंधी लिखित आदेश अभी तक नहीं मिला है।

पहले गैस सिलेंडर के लिए जूझे, अब ई-केवाईसी झमेला गोण्डा। घरेलू गैस उपभोक्ताओं की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिलने और बुकिंग के बाद डिलीवरी के लिए इंतजार करना पड़ता था, अब ई-केवाईसी की अनिवार्यता ने नई मुश्किल खड़ी कर दी है। समयसीमा नजदीक होने से उपभोक्ता गैस एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं। कई जगह भीड़ के कारण घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। आधार में नाम अलग होने, मोबाइल नंबर लिंक न होने, ओटीपी नहीं आने और बायोमेट्रिक सत्यापन में दिक्कत जैसी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। बुजुर्ग और बाहर रहने वाले उपभोक्ताओं के लिए एजेंसी पहुंचकर ई-केवाईसी कराना और कठिन हो गया है।

शहर के एजेंसी पर ई-केवाईसी कराने के लिए आए हैं। शुरुआत में काफी भीड़ थी, लेकिन प्रक्रिया पूरी होने में ज्यादा समय नहीं लगा। कर्मचारियों ने आधार और मोबाइल नंबर का सत्यापन कर ई-केवाईसी पूरी कर दी। अब किसी तरह की परेशानी नहीं है।

शिव कुमार

ई-केवाईसी कराने में मोबाइल पर ओटीपी नहीं आने की समस्या हुई। दोबारा प्रयास करने पर सत्यापन पूरा हो सका। समयसीमा को देखते हुए उपभोक्ताओं को अंतिम दिनों का इंतजार नहीं करना चाहिए और जल्द अपनी ई-केवाईसी करा लेनी चाहिए।

-बबलू भास्कर

कोट...

जिले में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है, जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है जल्द अपना मोबाइल लेकर एजेंसी पर पहुंचे और ई केवाईसी समय से करा ले। उपभोक्ता किसी भी परेशानी की स्थिति में संबंधित गैस एजेंसी से संपर्क कर अपना सत्यापन पूरा कराएं। ई-केवाईसी न कराने पर व्यवसायिक दरों से सिलेंडर मिलने की बात तेल कंपनियों से जुड़े अफसरों ने कही है। इस संबंध में अभी कोई आदेश नहीं मिला है।

-कुंवर दिनेश प्रताप सिंह,डीएसओ