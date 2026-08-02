ई-केवाईसी नहीं कराने पर गैस के लिए देने होंगे 17 सौ रुपये
अगर आप एलपीजी गैस के उपभोक्ता हैं, तो 15 अगस्त तक ई-केवाईसी अवश्य करा लें। ऐसा नहीं करने पर आपको दोहरी मूल्य प्रक्रिया के तहत गैस प्राप्त करना होगा। ई-केवाईसी अपूर्ण रहने पर ग्राहक को बाजार मूल्य 17 सौ रुपये देने होंगे।
ई-केवाईसी नहीं कराने पर गैस के लिए देने होंगे 17 सौ रुपये घरेलू गैस के लिए दोहरी मूल्य प्रक्रिया जल्द होगी लागू, देना होगा बाजार मूल्य बिहारशरीफ, निज प्रतिनिधि। अगर आप एलपीजी गैस के उपभोक्ता हैं, तो 15 अगस्त तक ई-केवाईसी अवश्य करा लें। ऐसा नहीं करने पर आपको दोहरी मूल्य प्रक्रिया के तहत गैस प्राप्त करना होगा।
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