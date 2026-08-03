पेज तीन का लीड: एलपीजी उपभोक्ता 16 तक करा लें ई-केवाईसी नहीं तो 29 सौ में मिलेगा सिलेंडर

कोडरमा, वरीय संवाददाता। अगर आप एलपीजी गैस के उपभोक्ता हैं, तो 16 अगस्त तक ई-केवाईसी अवश्य करा लें। ऐसा नहीं करने पर जो सिलेंडर अभी आपको एक हजार एक रुपये में मिल रहा है, उसके लिए आपको 29 सौ रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। झुमरीतिलैया के रामपाल गैस एजेंसी के मैनेजर राजू आजमानी ने बताया कि कोडरमा जिले में लगभग 60 हजार एलपीजी गैस के उपभोक्ता हैं। इनमें लगभग महज 55 से 60 प्रतिशत लोगों ने ही ई-केवाईसी कराया है। शेष उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है। ऐसे उपभोक्ताओं को 16 अगस्त तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है। रामपाल गैस एजेंसी के मैनेजर राजू आजमानी के अनुसार, उनके यहां से करीब 24 हजार उपभोक्ता हैं, इनमें से लगभग 60 फीसदी लोगों ने ही अपना ई-केवाईसी का काम पूरा किया है। अगर ये 16 तक नहीं पूरा कराते हैं, तो इनको घरेलू गैस के लिए भी कॉमर्शियल रेट चुकाने होंगे। कोडरमा में कॉमर्शियल सिलेंडर का रेट करीब 29 सौ रुपये है। ऐसे में गैस वितरक कंपनी के एक वरीय अधिकारी ने बताया कि परेशानी और तीन गुणा खर्च से बचने तक लंबी चौड़ी प्रक्रिया से राहत पाने के लिए आज भी अपने नजदीकी एजेंसी के पास जाकर ई-केवाईसी आवश्य करा लें। ई-केवाईसी अपूर्ण रहने पर ग्राहक को 1001 रुपये में गैस नहीं मिलेगी। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य 29 सौ रुपये देने होंगे। खास बात यह कि गैस उपभोक्ता स्वयं अपने मोबाइल से ई-केवाईसी कर सकते हैं।