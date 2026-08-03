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पेज तीन का लीड: एलपीजी उपभोक्ता 16 तक करा लें ई-केवाईसी नहीं तो 29 सौ में मिलेगा सिलेंडर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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अगर आप एलपीजी गैस के उपभोक्ता हैं, तो 16 अगस्त तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। नहीं तो आपको 1,001 रुपये में गैस नहीं मिलेगी, और आपको 2,900 रुपये के कॉमर्शियल रेट चुकाने होंगे। यह प्रक्रिया अपने मोबाइल से भी की जा सकती है। पुराने पाइप बदलने के लिए भी उपभोक्ताओं को सतर्क किया गया है।

पेज तीन का लीड: एलपीजी उपभोक्ता 16 तक करा लें ई-केवाईसी नहीं तो 29 सौ में मिलेगा सिलेंडर

कोडरमा, वरीय संवाददाता। अगर आप एलपीजी गैस के उपभोक्ता हैं, तो 16 अगस्त तक ई-केवाईसी अवश्य करा लें। ऐसा नहीं करने पर जो सिलेंडर अभी आपको एक हजार एक रुपये में मिल रहा है, उसके लिए आपको 29 सौ रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। झुमरीतिलैया के रामपाल गैस एजेंसी के मैनेजर राजू आजमानी ने बताया कि कोडरमा जिले में लगभग 60 हजार एलपीजी गैस के उपभोक्ता हैं। इनमें लगभग महज 55 से 60 प्रतिशत लोगों ने ही ई-केवाईसी कराया है। शेष उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है। ऐसे उपभोक्ताओं को 16 अगस्त तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है। रामपाल गैस एजेंसी के मैनेजर राजू आजमानी के अनुसार, उनके यहां से करीब 24 हजार उपभोक्ता हैं, इनमें से लगभग 60 फीसदी लोगों ने ही अपना ई-केवाईसी का काम पूरा किया है। अगर ये 16 तक नहीं पूरा कराते हैं, तो इनको घरेलू गैस के लिए भी कॉमर्शियल रेट चुकाने होंगे। कोडरमा में कॉमर्शियल सिलेंडर का रेट करीब 29 सौ रुपये है। ऐसे में गैस वितरक कंपनी के एक वरीय अधिकारी ने बताया कि परेशानी और तीन गुणा खर्च से बचने तक लंबी चौड़ी प्रक्रिया से राहत पाने के लिए आज भी अपने नजदीकी एजेंसी के पास जाकर ई-केवाईसी आवश्य करा लें। ई-केवाईसी अपूर्ण रहने पर ग्राहक को 1001 रुपये में गैस नहीं मिलेगी। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य 29 सौ रुपये देने होंगे। खास बात यह कि गैस उपभोक्ता स्वयं अपने मोबाइल से ई-केवाईसी कर सकते हैं।

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ई-केवाईसी कैसे करें

ऐसे करें ई-केवाईसी : अपने फोन के प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से अपनी गैस कंपनी का आधिकारिक ऐप डाउनलोड करें। अपने गैस कनेक्शन से जुड़े पंजीकृत मोबाइल नंबर और ओटीपी के माध्यम से ऐप में साइन इन या रजिस्टर करें। ई-केवाईसी विकल्प चुनें। एलपीजी सेक्शन में जाकर ई-केवाईसी या आधार के विकल्प पर क्लिक करें। निर्देशों का पालन करते हुए चेहरा स्कैन करें। आधार डेटा से मिलान होने के बाद आपकी ई-केवाईसी सफलतापूर्वक सत्यापित हो जाएगी। यदि आप घर से ई-केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी गैस एजेंसी के पास जाएं। वहां बायोमेट्रिक मशीन से अपनी उंगलियों के निशान या चेहरे के प्रमाणीकरण द्वारा केवाईसी करवा सकते हैं।

ये भी पढ़ें:16 अगस्त तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य

सुरक्षा सावधानियाँ

चेतावनी: पुराने पाइप को बदल दें, अपनों को सुरक्षित रखें

रामपाल गैस एजेंसी के मैनेजर राजू आजमानी ने बताया कि सुरक्षा के ख्याल से कंपनी की ओर से लगातार पुराने पाइप को बदलने का अनुरोध किया है। राजू आजमानी के अनुसार, ऐसे में अगर किसी तरह की अनहोनी होती है, तो गैस वितरक कंपनियां कोई जिम्मेवारी नहीं लेती है, मगर नई रबर पाइप रहने के बाद भी किसी तरह का अनहोनी होनी पर कंपनी की ओर से 40 लाख रुपये का इश्योरेंस बीमा का भुगतान किया जाता है। ऐसे में सुरक्षा के ख्याल से सभी उपभोक्ताओं को पुराना रबर पाइप को तत्काल बदल देने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्न और उत्तर

ई-केवाईसी क्या है?
ई-केवाईसी एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उपभोक्ता गैस कनेक्शन के लिए अपनी पहचान और विवरण वेरिफाई कर सकते हैं।
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