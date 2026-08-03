16 अगस्त तक करा लें एलपीजी ई-केवाईसी, वरना गैस सेवा व सब्सिडी पर पड़ सकता है असर
रोहतास-कैमूर के 6.20 लाख इंडेन उपभोक्ताओं में से अब भी 1.80 लाख ने नहीं कराया है ई-केवाईसी
सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। रोहतास और कैमूर जिले के एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी कराना अब बेहद जरूरी हो गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इंडेन) ने 16 अगस्त तक ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि निर्धारित की है। तय समय तक प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को रसोई गैस की सेवाओं में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोनों जिलों में इंडेन के करीब 6.20 लाख उपभोक्ता हैं, जिनमें अधिकांश ने ई-केवाईसी करा लिया है, लेकिन अब भी लगभग 1.80 लाख उपभोक्ता इस प्रक्रिया से वंचित हैं।
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