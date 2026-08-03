Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

16 अगस्त तक करा लें एलपीजी ई-केवाईसी, वरना गैस सेवा व सब्सिडी पर पड़ सकता है असर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
Follow us on Google News
share

रोहतास-कैमूर के 6.20 लाख इंडेन उपभोक्ताओं में से अब भी 1.80 लाख ने नहीं कराया है ई-केवाईसी

16 अगस्त तक करा लें एलपीजी ई-केवाईसी, वरना गैस सेवा व सब्सिडी पर पड़ सकता है असर

सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। रोहतास और कैमूर जिले के एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी कराना अब बेहद जरूरी हो गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इंडेन) ने 16 अगस्त तक ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि निर्धारित की है। तय समय तक प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को रसोई गैस की सेवाओं में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोनों जिलों में इंडेन के करीब 6.20 लाख उपभोक्ता हैं, जिनमें अधिकांश ने ई-केवाईसी करा लिया है, लेकिन अब भी लगभग 1.80 लाख उपभोक्ता इस प्रक्रिया से वंचित हैं।

ये भी पढ़ें:16 अगस्त तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य
ये भी पढ़ें:घर बैठे एलपीजी सिलेंडर की ई-केवाईसी कर सकेंगे उपभोक्ता

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rohtas Kaimur Sasaram Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।