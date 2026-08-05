राष्ट्रपति को मिले 300 उपहारों की ई-नीलामी शुरू
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को मिले 300 उपहारों की ई-नीलामी बुधवार से शुरू हो गई। यह नीलामी ई-उपहार पोर्टल पर की जा रही है और इसकी प्रक्रिया 5 सितंबर तक चलेगी। प्राप्त राशि सामाजिक कल्याण योजनाओं में उपयोग की जाएगी। प्रमुख वस्तुओं में एलवीएम3 लॉन्च व्हीकल की प्रतिकृति एवं विभिन्न चित्र शामिल हैं।
नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को मिले 300 उपहारों की ई-नीलामी बुधवार से शुरू हो गई। यह नीलामी ई-उपहार पोर्टल पर की जा रही है। राष्ट्रपति भवन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नीलामी सूची में राष्ट्रपति मुर्मु को विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों, संवैधानिक संस्थाओं, राज्य सरकारों, मंत्रालयों, सांस्कृतिक संस्थानों तथा विशिष्ट हस्तियों से मिले उपहार शामिल हैं। नीलामी की प्रक्रिया पांच सितम्बर तक चलेगी। इससे प्राप्त पूरी राशि सामाजिक कल्याण योजनाओं में उपयोग की जाएंगी। नीलामी में शामिल प्रमुख वस्तुओं में भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों और आत्मनिर्भरता का प्रतीक एलवीएम3 लॉन्च व्हीकल की प्रतिकृति भी है।
एलवीएम3 इसरो का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान है। इसके अलावा महायोगी गुरु गोरखनाथ की पेंटिंग, त्रिपुरा के त्रिपुरेश्वरी देवी मंदिर की प्रतिकृति, राजस्थानी लघु चित्रकला और भगवान गौतम बुद्ध की फ्रेमयुक्त पेंटिंग भी नीलामी के लिए उपलब्ध उपहारों में शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें