Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ब्लीचिंग पाउडर वितरण व छिड़काव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

डीवीसी मैथन ने झारखंड और पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लीचिंग पाउडर का वितरण किया। इसका उद्देश्य वर्षा ऋतु में जल स्रोतों की स्वच्छता और जल जनित रोगों की रोकथाम के प्रति जागरूकता फैलाना था। सीएसआर मैनेजर डॉ कौशलेंद्र कुमार ने ग्रामीण स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति डीवीसी की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

ब्लीचिंग पाउडर वितरण व छिड़काव

डीवीसी मैथन के सीएसआर की ओर से बुधवार को झारखंड व पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लीचिंग पाउडर वितरण व छिड़काव किया। वर्षा ऋतु के दौरान पेयजल स्रोतों को स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाना, जल जनित व वैक्टर जनित रोगों की रोकथाम के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करना कार्यक्रम का उद्देश्य है। ग्रामीणों के बीच पेयजल शुद्धिकरण, कीटाणुनाशक उपयोग के लिए ब्लीचिंग पाउडर वितरण किया गया। कुओं व अन्य जलस्रोतों में जल शुद्धिकरण के लिए ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव कराया गया। सीएसआर मैनेजर डॉ कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि डीवीसी सिर्फ विकासात्मक कार्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण समुदाय के स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं सुरक्षित जीवन-पर्यावरण के प्रति भी समान रूप से प्रतिबद्ध है।

मौके पर डॉ कौशलेंद्र कुमार, ब्रजमोहन महतो आदि थे।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand West Bengal Dhanbad News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।