ब्लीचिंग पाउडर वितरण व छिड़काव
डीवीसी मैथन ने झारखंड और पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लीचिंग पाउडर का वितरण किया। इसका उद्देश्य वर्षा ऋतु में जल स्रोतों की स्वच्छता और जल जनित रोगों की रोकथाम के प्रति जागरूकता फैलाना था। सीएसआर मैनेजर डॉ कौशलेंद्र कुमार ने ग्रामीण स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति डीवीसी की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
डीवीसी मैथन के सीएसआर की ओर से बुधवार को झारखंड व पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लीचिंग पाउडर वितरण व छिड़काव किया। वर्षा ऋतु के दौरान पेयजल स्रोतों को स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाना, जल जनित व वैक्टर जनित रोगों की रोकथाम के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करना कार्यक्रम का उद्देश्य है। ग्रामीणों के बीच पेयजल शुद्धिकरण, कीटाणुनाशक उपयोग के लिए ब्लीचिंग पाउडर वितरण किया गया। कुओं व अन्य जलस्रोतों में जल शुद्धिकरण के लिए ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव कराया गया। सीएसआर मैनेजर डॉ कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि डीवीसी सिर्फ विकासात्मक कार्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण समुदाय के स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं सुरक्षित जीवन-पर्यावरण के प्रति भी समान रूप से प्रतिबद्ध है।
मौके पर डॉ कौशलेंद्र कुमार, ब्रजमोहन महतो आदि थे।
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