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कबीर प्राकट्य स्थल पहुंचे दुष्यंत गौतम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री दुष्यंत गौतम ने सद्गुरु कबीर प्राकट्य स्थल पर दर्शन-पूजन और भजन किया। महंत गोविंददास शास्त्री ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कबीर मंदिर में पुष्प अर्पित कर देश की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इस दौरान कैंट भाजपा विधायक अन्य पार्टी सदस्यों के साथ उपस्थित रहे।

कबीर प्राकट्य स्थल पहुंचे दुष्यंत गौतम

वाराणसी। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री एवं पूर्व राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम ने बुधवार को सद्गुरु कबीर प्राकट्य स्थल, लहरतारा में दर्शन-पूजन और भजन किया। कबीर पीठ में महंत गोविंददास शास्त्री ने उनका स्वागत किया। अंगवस्त्र व स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। दुष्यंत गौतम ने कबीर मंदिर में पुष्प अर्पित किए और देश की सुख-समृद्धि व सामाजिक समरसता के लिए प्रार्थना की। उन्होंने प्रसाद भी ग्रहण किया। इस दौरान कैंट भाजपा विधायक सौरभ श्रीवास्तव, सुमित, अंकुर सिंह, उत्तम ओझा, वेदप्रकाश मिश्रा, नीलेश रत्नेश भी रहे।

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