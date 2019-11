कार्यभार संभालते ही बोले दुष्यंत चौटाला: हरियाणा ने केंद्र से दिल्ली के वायु प्रदूषण पर संयुक्त बैठक बुलाने का किया अनुरोध

दिल्ली में वायु प्रदूषण के प्रकोप से एक ओर जहां आम नागरिक परेशान हैं, वहीं राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर हरियाणा और पंजाब में किसानों द्वारा जलाए जा रहे पराली पर विवाद के बीच हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्र से एक बड़ी अपील की है। हाल ही में हरियाणा के उपमुख्यमंत्री बने दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार ने केंद्र से दिल्ली के प्रदूषण पर संयुक्त बैठक बुलाने की अपील की है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, उन्होंने कहा कि मैंने आज ही पदभार संभाला है। मैं खुद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मसले पर पत्र लिखूंगा। गौरतलब है कि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर हरियाणा और पंजाब को जिम्मेवार ठहराया है, वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केजरीवाल सरकार पर ही पलटवार किया है।

Haryana Deputy Chief Minister Dushyant Chautala: Haryana government has requested the Centre to call for a joint meeting over #DelhiPollution . I have taken charge of the office today. I'll also write in that capacity to the Prime Minister over the issue. pic.twitter.com/uKVnuhzLCJ