जयराम महतो के मामले में प्रतिउत्तर दायर करने का आदेश
धनबाद में डुमरी विधायक जयराम महतो पर पुलिस को चकमा देकर फरार होने का आरोप है। जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची थी, तो उनके समर्थकों ने पुलिस पर हमला किया। मामला 2 मई 2024 को दर्ज किया गया था और अभियोजन को जवाब जमा करने का निर्देश दिया गया।
धनबाद, प्रतिनिधि। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, गिरफ्तार करने गई पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाने, पुलिस बल पर समर्थकों की ओर से हमला करने के एक मामले में डुमरी विधायक जयराम महतो सहित डिस्चार्ज आवेदन पर सुनवाई हुई। गुरुवार को एमपी एमएलए की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता नारायण की अदालत ने अभियोजन को प्रतिउत्तर दायर करने का निर्देश दिया। प्राथमिकी नगड़ी थाना के एसआई रितेश कुमार महतो की शिकायत पर बोकारो बीएसटी थाना में दो मई 2024 को दर्ज की गई थी। आरोप था कि जयराम महतो के खिलाफ रांची की अदालत से गैर जमानती वारंट निर्गत था। जब जयराम विधानसभा चुनाव का नामांकन करने बोकारो गए थे तो वारंट के आधार पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने वहां पहुंची थी।
पुलिस को देख उनके समर्थक उग्र हो गए और पुलिस बल पर कुर्सी, पानी के बोतल, जूता, चप्पल, डंडा आदि से हमला कर दिया था, जिसका फायदा उठाकर जायराम वहां से निकल गए थे। मामले में अनुसंधान के बाद पुलिस ने जयराम महतो, फरजान खान, संजय महतो, दीपक रवानी, रिजवान अंसारी के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था।
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