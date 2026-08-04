विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बने पिंटू सोरेन, उपाध्यक्ष सीमा कुमारी
दुमका में विद्यालयों के विकास में अभिभावकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया। यह चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हुआ, जिसमें पिंटू सोरेन को अध्यक्ष और सीमा कुमारी को उपाध्यक्ष चुना गया। इस समिति से शैक्षणिक गुणवत्ता और सांस्कृतिक गतिविधियों में सुधार का उद्देश्य है।
दुमका, प्रतिनिधि। विद्यालयों के समग्र विकास में अभिभावकों की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जिला मुख्यमंत्री विद्यालय ऑफ एक्सीलेंस प्लस 2 जिला विद्यालय, दुमका में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन लोकतांत्रिक एवं पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में उत्साहपूर्ण वातावरण रहा। अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों एवं विद्यालय परिवार की सक्रिय भागीदारी से निर्वाचन शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन विद्यालय के वरीय शिक्षक निवास रजक ने निष्पक्ष रूप से कराया, जबकि सहायक शिक्षिका नीलू कुमारी ने पर्यवेक्षक के रूप में प्रक्रिया का सफलतापूर्वक पर्यवेक्षण किया।
मतदान सभी नियमों के अनुसार संपन्न हुआ। चुनाव के बाद पिंटू सोरेन को समिति का अध्यक्ष तथा सीमा कुमारी को उपाध्यक्ष घोषित किया गया। सहायक शिक्षक निवास रजक एवं सहायक शिक्षिका काजल किरण शिक्षक सदस्य के रूप में चुने गए। प्रभारी प्राचार्य महेंद्र राजहंस सचिव-सह-सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। वार्ड संख्या-13 की पार्षद जूही रानी केसरी ने कहा कि यह समिति विद्यालय और समाज के बीच मजबूत कड़ी बनेगी। प्रभारी प्राचार्य ने कहा कि समिति की सक्रियता से शैक्षणिक गुणवत्ता, उपस्थिति, आधारभूत सुविधाओं एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। अंत में सभी सदस्यों ने विद्यालय के सर्वांगीण विकास का संकल्प लिया।
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