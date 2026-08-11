वाद-विवाद प्रतियोगिता में डफी हाउस ने मारी बाजी
देहरादून में सेंट जोजफ्स अकादमी में आयोजित 18वीं ब्रदर ईटी डन सीनियर इंटर हाउस वाद-विवाद प्रतियोगिता में डफी हाउस ने सभी वर्गों में ट्रॉफी जीती। छात्रों ने विभिन्न विषयों पर तर्क प्रस्तुत किए। अंग्रेजी और हिंदी वर्ग में कई पुरस्कार दिए गए, जहां डफी हाउस और डोनोवान हाउस के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।
देहरादून,वरिष्ठ संवाददाता। सेंट जोजफ्स अकादमी में आयोजित 18वीं ब्रदर ईटी डन सीनियर इंटर हाउस वाद-विवाद प्रतियोगिता में डफी हाउस ने दोनों वर्गों की ओवरऑल ट्रॉफी जीत ली। अंग्रेजी और हिंदी वर्ग में कक्षा नौ से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों पर अपने तर्क प्रस्तुत कर वक्तृत्व कौशल का प्रदर्शन किया।अंग्रेजी वर्ग में सफलता को सामाजिक स्वीकृति से कभी नहीं मापा जाना चाहिए विषय पर विद्यार्थियों ने पक्ष-विपक्ष में तर्क रखे। इसमें एक्सटेम्पोर डिबेट और टर्नकोट के दो दौर हुए। डोनोवन हाउस के विजय रुद्राक्ष स्वामी सर्वश्रेष्ठ वक्ता और डफी हाउस के कुशाग्र कंडवाल उपविजेता रहे। बर्गिन हाउस के अविक को सर्वश्रेष्ठ इंटरलोक्यूटर चुना गया।
कुशाग्र को सर्वश्रेष्ठ प्रतिवाद और डफी हाउस की पालक्षी साहनी को सर्वश्रेष्ठ टर्नकोट वक्ता का पुरस्कार मिला। अंग्रेजी की सर्वश्रेष्ठ टीम डोनोवन हाउस रही। हिंदी वर्ग में किताबों से सीखना अनुभव से सीखने से बेहतर है विषय पर बहस हुई। इसमें डफी हाउस के माहिर महबूब सर्वश्रेष्ठ वक्ता और डोनोवन हाउस के रुद्र घिल्डियाल उपविजेता रहे। रुद्र को सर्वश्रेष्ठ प्रतिवाद का पुरस्कार भी मिला। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ टीम डफी हाउस रही। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य रेव. ब्रदर जोसेफ एम. जोसेफ, रेव. ब्रदर अर्नेस्ट मार्टिन और निर्णायक रंदीप अरोड़ा, नादिरा अहमद और शिवांगी श्रीवास्तव मौजूद रहे। अरनव शर्मा ने कैसियो पर प्रस्तुति दी।
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