मुंबई में भारी बारिश ने किया जीवन अस्त-व्यस्त, लोगों के घरों में घुसा पानी, रोकी गई ट्रेन सेवाएं

महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार बारिश से वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। जबकि, कुछ रुटों पर ट्रैक पर पानी भर जाने के चलते वहां से गुजरनेवाली ट्रेनें रोक दी गई हैं।

मुंबई के सांता क्रूज इलाके के मिलन सब-वे पर भारी बारिश के चलते जलभराव की स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति शहर की बनी हुई है।

Mumbai: Streets waterlogged following heavy rain in the city; #visuals from Sion. #Maharashtra pic.twitter.com/3lVp8Ahv70

सेंट्रल रेलवे ने कहा- “भारी बारिश के चलते मुंबई के उपनगरीय सेंट्रल रेलवे के अलग-अलग हिस्सों में काफी जल जमाव हो गया है। ऐसे में हम हर तीस मिनट पर स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं।”

रोकी गई ट्रेनें

सेंट्रल रेलवे ने बताया कि जल जमाव के चलते सियो और कुर्ला के बीच ट्रेन सेवाओं को सुबह 7 बजकर 20 मिनट से रोक दी गई है। जबकि, हार्बर लाइन सुबह 4 बजकर 45 मिनट पर रोकी गई।

Central Railways: Services on all four lines between Sion and Kurla suspended from 7.20 am due to water logging and heavy rains. #Mumbai