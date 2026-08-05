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मिशन एडमिशन: डीयू के एक वर्षीय पीजी के 28 कोर्स में दाखिला शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के

मिशन एडमिशन: डीयू के एक वर्षीय पीजी के 28 कोर्स में दाखिला शुरू

नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पहली बार एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले शुरू हो गए हैं। डीयू ने 28 पीजी कोर्स के दाखिला की सूची जारी की। सीट आवंटन के पहले चरण में अभ्यर्थी छह अगस्त तक आवंटित सीट स्वीकार कर सकेंगे।

दाखिला प्रक्रिया

विश्वविद्यालय की प्रवेश शाखा की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, दाखिला प्रक्रिया विज्ञान, मानविकी और भाषा विषयों से जुड़े 28 एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए है।

पाठ्यक्रमों की जानकारी

इन पाठ्यक्रमों में मानव विज्ञान, जैवरसायन विज्ञान, जैव चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, गणित, सूक्ष्म जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सांख्यिकी और प्राणी विज्ञान सहित अन्य विषयों में एमएससी पाठ्यक्रम शामिल हैं। इसके अलावा अरबी, बांग्ला, फ्रेंच, जर्मन, हिस्पैनिक, इतालवी, पंजाबी, फारसी और हिंदी पत्रकारिता में एमए पाठ्यक्रम भी शामिल हैं।

सीट आवंटन और अंतिम तिथि

दाखिला कार्यक्रम के अनुसार, पहले दौर का सीट आवंटन मंगलवार को जारी किया गया था और अभ्यर्थी गुरुवार रात 11 बजकर 59 मिनट तक अपनी आव allotted सीट स्वीकार कर सकते हैं। विभाग और केंद्र आठ अगस्त रात 11 बजकर 59 मिनट तक ऑनलाइन आवेदनों का सत्यापन और अनुमोदन करेंगे।

जिन अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकृत हो जाएंगे, उनके लिए दाखिला शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि नौ अगस्त रात 11 बजकर 59 मिनट तक है।

आधिकारिक सूचना

विश्वविद्यालय ने कहा कि शेष पाठ्यक्रमों के लिए दाखिले की घोषणा अलग से की जाएगी और अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे नवीनतम जानकारी के लिए नियमित रूप से दाखिला पोर्टल देखते रहें।

ज्ञात हो कि डीयू ने दो वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के कई कोर्स में दाखिला संपन्न किया है।

एक वर्षीय पाठ्यक्रम की पात्रता

एक वर्षीय परास्नातक पाठ्यक्रम में केवल उन्हीं छात्रों को दाखिला मिलेगा जिन्होंने चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के तहत स्नातक चौथे वर्ष की पढ़ाई भी की हो।

नई शिक्षा नीति के तहत डीयू ने एक वर्षीय पाठ्यक्रम का प्रारूप विगत वर्ष बनाया था और इस पाठ्यक्रम को इस वर्ष लागू किया है। छात्रों की मांग को देखते हुए विगत में तय सीटों की संख्या में भी जुलाई माह में डीयू ने वृद्धि कर दी है।

सामान्य प्रश्न

डीयू में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए दाखिला कब शुरू हुआ?
डीयू में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए दाखिला 2026-27 के लिए शुरू हुआ।
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