मिशन एडमिशन: डीयू के दो महिला कॉलेज को 12वीं के अंक के आधार पर दाखिला की अनुमति

नई दिल्ली। अभिनव उपाध्याय दिल्ली विश्वविद्यालय के दो महिला कॉलेज अदिति महाविद्यालय और

नई दिल्ली। अभिनव उपाध्याय दिल्ली विश्वविद्यालय के दो महिला कॉलेज अदिति महाविद्यालय और भगिनी निवेदिता कॉलेज को डीयू ने दो आवंटन सूची के बाद ही 12वीं के अंक के आधार पर दाखिला देने का निर्णय लिया है। डीयू से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन कॉलेजों में कुल सीटों की संख्या के लगभग 10 फीसद दाखिला ही हो पाया है।

अदिति कॉलेज की स्थिति अदिति कॉलेज की प्रिंसिपल प्रो.नीलम राठी ने बताया कि हमारे यहां लगभग एक हजार सीटें हैं लेकिन लगभग 100 छात्राओं ने ही दाखिला लिया है। ऐसे में हमने डीयू से 12वीं के अंक के आधार पर दाखिला की अनुमति ली है। सीयूईटी आने के बाद हमारे यहां पिछले वर्षों में लगभग 40 फीसद सीटें भर पाती हैं। ऐसे में हम लोग यहां के आस पास के 45 सरकारी स्कूलों में लाकर 12वीं के बच्चियों को अपने कॉलेज में 12वीं के अंक के आधार पर दाखिला लेने के लिए कहते हैं। इसका सकारात्मक परिणाम सामने आया है। बवाना क्षेत्र में जब कॉलेज बना तब यहां की छात्राओं को दाखिला देना भी प्राथमिकता थी लेकिन हॉस्टल व सुविधाओं के अभाव के कारण यहां कम संख्या में छात्राएं दाखिला लेती हैं। यहां की छात्राओं को जानकारी का भी अभाव है। जागरूकता और आर्थिक दिक्कतों के कारण यहां सरकारी स्कूल में 90 फीसद अंक पाने वाली छात्रा भी सीयूईटी का फार्म नहीं भरी है। ऐसे हम उनको बुलाकर मेरिट के आधार पर दाखिला देंगे। उन्होंने बताया बीकॉम ऑनर्स और बीएलड में यह सुविधा फिलहाल नहीं है। सीयूईटी के आधार पर भी हम दाखिला देंगे और मेरिट के आधार पर भी।

डीयू की डीन एडमिशन का बयान कॉलेजों को छूट देने के बारे में डीयू की डीन एडमिशन प्रो.हनीत गांधी ने बताया कि यह छूट कॉलेजों में छात्राओं के दाखिला के लिए दी गई है। हमने चार पांच के दाखिला का आंकलन किया और उसके बाद यह निर्णय लिया गया।

यहां पर दो मेरिट के बाद भी दाखिला लेने वाली छात्राओं की संख्या 10 फीसद या उससे भी कम है। ऐसे समय में जब सत्र शुरू हो गया है और कॉलेज 12वीं के मेरिट के साथ सीयूईटी से भी दाखिला को तैयार है तो हम लोगों ने इस पर सहमति जताई है। यह पूछे जाने पर भी क्या यदि अन्य कॉलेजों में भी सीटें खाली हैं तो क्या दूसरी आवंटन सूची के बाद ही उनको भी मेरिट आधारित दाखिला की अनुमति दी जाएगी? उन्होंने कहा कि नहीं। फिलहाल इस तरह की कोई योजना नहीं है।

नार्थ कैंपस के कॉलेजों में स्थिति नार्थ कैंपस के कॉलेजों में कई विषयों में सीटों से अधिक हुए हैं दाखिले

डीयू के नार्थ कैंपस के अधिकांश कॉलेजों में लोकप्रिय विषयों में सीटों से अधिक दाखिला के मामले भी आए हैं। लेकिन इसके उलट सांध्यकालीन कॉलेज, बाहरी दिल्ली या पश्चिमी दिल्ली के कॉलेजों में काफी कम सीटें भरी हैं। यहां सुविधाओं का अभाव, हॉस्टल की कमी, रैंकिंग में पीछे रहना भी यहां दाखिला न लेने की वजहों में शामिल हैं।

ज्ञात हो कि दो आवंटन सूची जारी होने के बाद डीयू में 71 हजार विद्यार्थियों ने सीटों का चयन किया है। लेकिन सोमवार शाम पर 38500 छात्रों ने अपना दाखिला फ्रीज किया है।

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सीयूईटी पर शिक्षक संगठनों का विरोध सीयूईटी पर शिक्षक संगठन उठा रहे सवाल

डीयू के इस नियम पर शिक्षक संगठनों ने विरोध जताया है। वह सीयूईटी की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी समर्थित शिक्षक संगठन एकेडमिक फॉर एक्शन एंड डेवलपमेंट टीचर्स एसोसिएशन (एएडीटीए) ने दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक दाखिला प्रक्रिया को लेकर कहा कि सीयूईटी और सीएसएएस दोनों ही व्यवस्था पूरी तरह विफल साबित हुई हैं। संगठन ने कहा कि वन नेशन, वन एग्जामिनेशन, वन एडमिशन का दावा छात्रों और विश्वविद्यालयों के लिए राहत नहीं, बल्कि भारी अव्यवस्था लेकर आया है। वहीं

इंडियन नेशनल टीचर्स कांग्रेस (इंटेक) दिल्ली के अध्यक्ष प्रो.पंकज गर्ग का कहना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय को स्नातक (यूजी) पाठ्यक्रमों में रिक्त सीटों को भरने के लिए एक समान, पारदर्शी एवं न्यायसंगत नीति अपनानी चाहिए। यदि मेरिट के आधार पर फिजिकल एडमिशन की अनुमति दी जा रही है, तो यह सुविधा केवल कुछ चुनिंदा कॉलेजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, जबकि अनेक अन्य कॉलेज अभी भी बड़ी संख्या में रिक्त सीटों की समस्या से जूझ रहे हैं। यही अवसर वर्तमान शैक्षणिक सत्र में विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों को समान रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

वर्तमान स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि सीईयूटी-आधारित प्रवेश प्रक्रिया सीटों के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने में विफल रही है।