बिहार में शेखपुरा की जिला परिवहन पदाधिकारी बेबी कुमारी को राजस्व वसूली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य स्तर पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। शेखपुरा ने पूरे बिहार में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यह सफलता विशेष जांच अभियानों, बकाया टैक्स वसूली और सघन वाहन चेकिंग के कारण संभव हुई।

राजस्व वसूली में डीटीओ बेबी कुमारी ने लहराया परचम, बिहार में हासिल किया दूसरा स्थान मंत्री दामोदर राउत ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित, ईएसआई काजल कुमारी को भी मिला सम्मान डीटीओ बोलीं, यह पूरी टीम की मेहनत का नतीजा, नियमों का पालन व दुर्घटनाएं रोकना है उद्देश्य फोटो 29मनोज02 - पटना में आयोजित समारोह के दौरान शेखपुरा की डीटीओ बेबी कुमारी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करते मंत्री दामोदर राउत।

राजस्व वसूली की उपलब्धि शेखपुरा, निज संवाददाता। परिवहन विभाग द्वारा पटना स्थित अधिवेशन भवन में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक शेखपुरा जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि लेकर आई है। समीक्षा बैठक के दौरान राजस्व वसूली में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शेखपुरा जिले ने पूरे बिहार राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस शानदार सफलता के लिए शेखपुरा की जिला परिवहन पदाधिकारी बेबी कुमारी को राज्य स्तर पर प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। डीटीओ के कुशल नेतृत्व में चलाए गए विशेष जांच अभियानों, बकाया टैक्स वसूली और सघन वाहन चेकिंग के कारण जिले का राजस्व संग्रहण उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। इसी आधार पर राज्य स्तर पर शेखपुरा को द्वितीय स्थान मिला।

सम्मानित अधिकारी राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ यातायात नियमों का सख्ती से अनुपालन कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली अवर प्रवर्तन निरीक्षक (ईएसआई) काजल कुमारी को भी उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए मंच से सम्मानित किया गया। डीटीओ ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह बड़ी उपलब्धि पूरी टीम के सामूहिक प्रयास और मेहनत का नतीजा है। हमारा उद्देश्य केवल राजस्व बढ़ाना नहीं है, बल्कि सड़कों पर यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। (शेखपुरा से मनोज कुमार मन्नू)