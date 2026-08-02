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डीएसपीएमयू में खेल व सैन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन आज से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। विश्वविद्यालय ने खेल और सैन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के निर्देश दिए हैं और चांसलर पोर्टल के माध्यम से 31 अगस्त तक रिक्त सीटों के लिए प्रवेश की प्रक्रिया भी खोली गई है।

डीएसपीएमयू में खेल व सैन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन आज से

रांची, विशेष संवाददाता। डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (डीएसपीएमयू) में स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने खेल व सैन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के साथ तीसरी प्रतीक्षा सूची के विद्यार्थियों का नामांकन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, पारंपरिक एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए चयनित विषयों में चांसलर पोर्टल- https://universities.jharkhand.gov.in/home, 31 अगस्त तक पुनः खोल दिया गया है। विश्वविद्यालय के अनुसार, 3-4 अगस्त को सुबह 10 बजे से स्नातक के सभी विभागों में नामांकन के लिए खेल व सैन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाणपत्रों का सत्यापन किया जाएगा।

खेल श्रेणी के अभ्यर्थियों का सत्यापन जैकब सभागार और सैन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का सत्यापन नए अकादमिक भवन स्थित गांधी सभागार में होगा। विश्वविद्यालय की आंतरिक व बाह्य विशेषज्ञों की टीम मूल प्रमाणपत्रों की जांच के बाद अभ्यर्थियों के आवेदन संबंधित विभागों को नामांकन के लिए अग्रसारित करेगी। अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

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