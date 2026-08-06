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सीएनओ के क्रियाकलापों का हेडक्वार्टर डीएसपी ने समीक्षा की

By Hindustan | Bureau
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सीएनओ के क्रियाकलापों का हेडक्वाटर डीएसपी ने समीक्षा किया चित्र परिचय बोकारो प्रतिनिधि हेडक्वाटर डीएसपी पवन कुमार ने बुधवार रात कोर्ट नोडल अधि

सीएनओ के क्रियाकलापों का हेडक्वार्टर डीएसपी ने समीक्षा की

बोकारो, प्रतिनिधि। हेडक्वाटर डीएसपी पवन कुमार ने बुधवार रात कोर्ट नोडल अधिकारियों (सीएनओ) के कार्यों की समीक्षा की और न्यायालय से जुड़े मामलों के त्वरित एवं प्रभावी निष्पादन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। बैठक में न्यायालय, थाना और अभियोजन पक्ष के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विशेष जोर दिया गया। डीएसपी ने सीएनओ को निर्देश दिया कि न्यायालय से संबंधित सभी मामलों, जैसे नोटिस, वारंट, कोर्ट कंप्लेंट, फाइनल फॉर्म, गवाहों की गवाही, केस डायरी तथा प्रदर्श प्रस्तुतिकरण का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इन प्रक्रियाओं में किसी प्रकार की देरी से न्यायालय में लंबित मामलों की सुनवाई प्रभावित होती है।

इसलिए सभी अधिकारी पूरी जिम्मेदारी और पेशेवर तरीके से कार्य करें, ताकि दोषसिद्धि की दर में गुणात्मक सुधार हो सके। बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि अभियुक्तों की जेल से जमानत मिलने की सूचना संबंधित थाना प्रभारी को तत्काल उपलब्ध कराई जाए। वहीं किसी मामले में दोषसिद्धि अथवा बरी होने की जानकारी भी बिना विलंब अभियोजन प्रभारी तक पहुंचाई जाए। डीएसपी ने स्पष्ट किया कि समय पर सूचना आदान-प्रदान और बेहतर समन्वय से न्यायिक प्रक्रिया अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनेगी।

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