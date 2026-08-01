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सतत पेशेवर विकास प्रशिक्षण में रजिस्ट्रेशन नहीं करने पर आठ शिक्षकों को शो-कॉज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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बोरियो में, डीएसई ने आठ शिक्षकों को सतत पेशेवर विकास प्रशिक्षण में शामिल न होने पर शॉ-कोज किया है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 थी, लेकिन शिक्षकों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। डीएसई ने स्पष्टीकरण का जवाब 24 घंटे में मांगा है, नहीं देने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।

सतत पेशेवर विकास प्रशिक्षण में रजिस्ट्रेशन नहीं करने पर आठ शिक्षकों को शो-कॉज

बोरियो, प्रतिनिधि। सतत पेशेवर विकास प्रशिक्षण (पीडीपी) कार्य में सम्मलित नहीं होने पर प्रखंड के आठ शिक्षकों के विरूद्ध डीएसई ने शॉ-कोज किया है। डीएसई ने बोरियो प्रखंड के आठ शिक्षकों --राज कुमार भगत, मो. नासिर, बागल हेम्ब्रम,खानु बास्की, बड़का मुर्मू, सुदर्शन पंडित,पूनम कुमारी, बाबू राम मुर्मू को शो-कॉज किया है। डीएसई ने पत्र निर्गत किया हैI डीएसई ने पत्र में कहा है कि राज्यन्तर्गत सभी जिले में शिक्षकों को सतत् पेशेवर विकास प्रशिक्षण का कार्य कक्षा-1-5, 6-8 एवं कक्षा-9-12 तक प्रस्तावित है। प्रशिक्षण रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 थी। किन्तु अंतिम तिथि तक जिले के 47 एवं बोरियो प्रखंड के कुल आठ शिक्षकों द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं किया गयाI ये विभागीय आदेश का घोर उलंघन की श्रेणी में आता है।

डीएसई ने आठो शिक्षकों को स्पष्टीकरण का जबाव 24 घंटे के अंदर मांगा है। जबाव नहीं देने पर सभी शिक्षकों के विरूद्ध नियम संगत कार्रवाई करने की बाध्यता की चेतावनी दी है।

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