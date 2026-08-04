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नशे में प्रॉपर्टी डीलर ने पत्नी-बच्चों को पीटा, महिला का हाथ टूटा, केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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मोहनापुर में शराब के नशे में पति ने पत्नी और बच्चों की बेरहमी से पीटाई की, जिससे महिला का हाथ टूट गया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर पति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच आरंभ की। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पति अक्सर शराब पीकर घर आते हैं और विवाद करते हैं।

नशे में प्रॉपर्टी डीलर ने पत्नी-बच्चों को पीटा, महिला का हाथ टूटा, केस दर्ज

पादरी बाजार, हिन्दुस्तान संवाद। शाहपुर थाना क्षेत्र के मोहनापुर स्थित जंगल हकीम नंबर-दो, शिवनगर नई कॉलोनी में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले पति ने शराब के नशे में पत्नी और बच्चों की बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट में महिला का हाथ टूट गया। पीड़िता की तहरीर पर शाहपुर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता रीता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी शादी करीब 13 वर्ष पहले गया निषाद से हुई थी। दंपती के तीन बच्चे हैं। आरोप है कि सोमवार रात करीब नौ बजे पति नशे की हालत में घर पहुंचे और किसी बात को लेकर विवाद करने लगे।

देखते ही देखते उन्होंने पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी। लाठी-डंडे और हाथापाई में महिला का हाथ टूट गया। रीता का आरोप है कि जब बच्चों ने बीच-बचाव का प्रयास किया तो आरोपी ने उनके साथ भी मारपीट की। उन्होंने बताया कि पति अक्सर शराब पीकर घर आते हैं और छोटी-छोटी बातों पर गाली-गलौज व मारपीट करते हैं। कई बार आधी रात को उन्हें और बच्चों को घर से बाहर भी निकाल चुके हैं। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व में पति ने उन्हें जहर देकर जान से मारने का प्रयास किया था। लगातार हो रहे उत्पीड़न से वह और उनके बच्चे मानसिक रूप से परेशान हैं। प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी गया निषाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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