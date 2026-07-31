जनता एक्सप्रेस से कूदा शराबी यात्री, घायल
बरेली में जनता एक्सप्रेस से एक शराबी यात्री ने बिलपुर-टिसुआ के बीच कूदकर जान देने का प्रयास किया। यात्रियों ने रेल कंट्रोल को सूचना दी। आरपीएफ, जीआरपी और सिविल पुलिस ने उसे खोजकर घायल अवस्था में फरीदपुर पीएचसी में भर्ती कराया। कागज से पता चला कि वह बलिया जिले का निवासी है।
बरेली। जनता एक्सप्रेस (15119) से एक शराबी यात्री बिलपुर-टिसुआ के बीच कूद गयाl यात्रियों ने रेल कंट्रोल को सूचना दीl इसके बाद आरपीएफ जीआरपी और सिविल पुलिस यात्री की तलाश में जुटीl यात्री को घायल अवस्था में फरीदपुर पीएचसी में भर्ती कराया गया हैl उसके पास से एक कागज मिला, जिस पर बलिया जिला के सिकंदरपुर का रहने वाला हैl लेकिन वह सही से बोलने की स्थिति में नहीं थाl आरपीएफ इंस्पेक्टर में चौधरी का कहना है, रात करीब 10.30 बजे की घटना हैl यात्री नशे की हालत में हैl उसे चोट आई है, सिविल पुलिस ने उपचार के लिए फरीदपुर पीएचसी में भर्ती कर दिया हैl
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