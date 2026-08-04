Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

200 ग्राम ब्राउन शुगर, डेढ़ लाख नेपाली करेंसी संग तीन धंधेबाज गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
Follow us on Google News
share

भारत-नेपाल सीमा पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक विशेष अभियान में 2 सौ ग्राम ब्राउन शुगर के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 1 लाख 59 हजार नेपाली मुद्रा, दो बाइक और अन्य सामग्री बरामद की गई। प्रारंभिक पूछताछ में यह जानकारी मिली कि ब्राउन शुगर पश्चिम बंगाल से मंगाई जाती थी।

200 ग्राम ब्राउन शुगर, डेढ़ लाख नेपाली करेंसी संग तीन धंधेबाज गिरफ्तार

जयनगर। भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध विशेष अभियान में 2 सौ ग्राम ब्राउन शुगर संग तीन धंधेबाज पकड़े गये है। जिनके पास से ब्राउन सुगर के साथ 1 लाख 59 हजार नेपाली मुद्रा, दो बाइक व अन्य सामग्री बरामद की गई है। गुप्त सूचना पर सीमा चौकी बेतौन्हा के कार्यक्षेत्र में पुलिस, एसटीएफ एवं एसएसबी की संयुक्त विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम ने अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगभग 03 किलोमीटर भारतीय क्षेत्र स्थित खैरामठ दक्षिण वार्ड में सुनियोजित तरीके से छापेमारी की।

पकड़े गए तस्कर

कार्रवाई के दौरान तीन संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर उनकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 200 ग्राम ब्राउन शुगर, दो बाइक, नेपाली मुद्रा एवं मोबाइल फोन बरामद किए गये। मौके पर ड्रग डिटेक्शन किट तथा नार्को डॉग स्क्वाड की सहायता से जांच की गयी। गिरफतार आरोपित रविन्द्र कुमार चौड़वाड़ ,सुभम कुमार मंडल खैरामठ निवासी तथा संतोष कुमार यादव कमलावाड़ी निवासी बताया गया है। अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में गिरफ्तार व्यक्तियों ने बताया कि बरामद ब्राउन शुगर पश्चिम बंगाल के मालदा क्षेत्र से मंगाई जाती थी तथा इसे भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में छोटे-छोटे पैकेटों में विभाजित कर नेपाल के नागरिकों को अवैध रूप से बेचा जाता था। इस अवैध नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों की पहचान एवं गिरफ्तारी के लिए जांच जारी है। थानाध्यक्ष रमण कुमार ने बताया गिरफ्तार आरोपितो को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह विशेष अभियान कब चलाया गया?
यह विशेष अभियान हाल ही में भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर चलाया गया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
India Nepal Border Madhubani News Madhubani Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।