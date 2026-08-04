200 ग्राम ब्राउन शुगर, डेढ़ लाख नेपाली करेंसी संग तीन धंधेबाज गिरफ्तार

जयनगर। भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध विशेष अभियान में 2 सौ ग्राम ब्राउन शुगर संग तीन धंधेबाज पकड़े गये है। जिनके पास से ब्राउन सुगर के साथ 1 लाख 59 हजार नेपाली मुद्रा, दो बाइक व अन्य सामग्री बरामद की गई है। गुप्त सूचना पर सीमा चौकी बेतौन्हा के कार्यक्षेत्र में पुलिस, एसटीएफ एवं एसएसबी की संयुक्त विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम ने अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगभग 03 किलोमीटर भारतीय क्षेत्र स्थित खैरामठ दक्षिण वार्ड में सुनियोजित तरीके से छापेमारी की।

पकड़े गए तस्कर

कार्रवाई के दौरान तीन संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर उनकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 200 ग्राम ब्राउन शुगर, दो बाइक, नेपाली मुद्रा एवं मोबाइल फोन बरामद किए गये। मौके पर ड्रग डिटेक्शन किट तथा नार्को डॉग स्क्वाड की सहायता से जांच की गयी। गिरफतार आरोपित रविन्द्र कुमार चौड़वाड़ ,सुभम कुमार मंडल खैरामठ निवासी तथा संतोष कुमार यादव कमलावाड़ी निवासी बताया गया है। अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में गिरफ्तार व्यक्तियों ने बताया कि बरामद ब्राउन शुगर पश्चिम बंगाल के मालदा क्षेत्र से मंगाई जाती थी तथा इसे भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में छोटे-छोटे पैकेटों में विभाजित कर नेपाल के नागरिकों को अवैध रूप से बेचा जाता था। इस अवैध नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों की पहचान एवं गिरफ्तारी के लिए जांच जारी है। थानाध्यक्ष रमण कुमार ने बताया गिरफ्तार आरोपितो को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।