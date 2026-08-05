मादक पदार्थों की तस्करी में व्हाट्स ऐप समेत कई ऐप का प्रयोग : गृह मंत्रालय
संयुक्त राज्य परिषद में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि संगठित ड्रग्स तस्कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्स ऐप और टेलीग्राम का उपयोग मादक पदार्थों की तस्करी के लिए कर रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि एनसीबी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से तस्करी पर रोक लगाने के लिए कदम उठा रहा है।
संगठित ड्रग्स तस्कर अब व्हाट्स ऐप, टेलीग्राम, स्नैपचैट, जैंगी, सिग्नल सहित सोशल मीडिया जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मादक पदार्थों की खरीद, ढुलाई, छिपाने और आपूर्ति के लिए कर रहे हैं। यह जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को राज्यसभा में दी। सांसद के सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि यह जानकारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों की जांच के दौरान सामने आई।राय ने बताया कि एनसीबी द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों की जांच के दौरान यह सामने आया कि तस्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं।
तकनीक के जरिए होने वाली मादक पदार्थों की तस्करी और इससे जुड़े अन्य अपराधों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने एनसीबी के माध्यम से कई कदम उठाए।उन्होंने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने साइबर विशेषज्ञों की सेवाएं ली हैं। इसके अलावा अमेरिकी ड्रग प्रवर्तन एजेंसी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर के सहयोग से एनसीबी और अन्य ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
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