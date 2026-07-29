बैग में छुपाकर लखनऊ पहुंचाना था मादक पदार्थ
मोतिहारी में नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड से दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तस्कर मंजय कुमार और अभिमन्यु कुमार ने अपना बैग में चार किग्रा मादक पदार्थ छुपा रखा था। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे रक्सौल से मोतिहारी आए थे और लखनऊ में इसे डेलिवरी देने वाले थे।
मोतिहारीं। नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड से गिरफ्तार तस्कर पीठू बैग में चार किग्रा मादक पदार्थ छुपाकर ले जा रहे थे। गिरफ्तार तस्करों में छौड़ादानो थाना क्षेत्र के कुदरकट गांव निवासी मंजय कुमार व अभिमन्यु कुमार शामिल है। पूछताछ में गिरफ्तार तस्करों ने पुलिस को बताया है कि वे रक्सौल से बस से मादक पदार्थ लेकर मोतिहारी पहुंचे थे। मोतिहारी से उन्हें ट्रेन पकडकर यूपी के लखनऊ में इसकी डेलिवरी करनी थी।
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