Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बैग में छुपाकर लखनऊ पहुंचाना था मादक पदार्थ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
Follow us on Google News
share

मोतिहारी में नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड से दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तस्कर मंजय कुमार और अभिमन्यु कुमार ने अपना बैग में चार किग्रा मादक पदार्थ छुपा रखा था। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे रक्सौल से मोतिहारी आए थे और लखनऊ में इसे डेलिवरी देने वाले थे।

बैग में छुपाकर लखनऊ पहुंचाना था मादक पदार्थ

मोतिहारीं। नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड से गिरफ्तार तस्कर पीठू बैग में चार किग्रा मादक पदार्थ छुपाकर ले जा रहे थे। गिरफ्तार तस्करों में छौड़ादानो थाना क्षेत्र के कुदरकट गांव निवासी मंजय कुमार व अभिमन्यु कुमार शामिल है। पूछताछ में गिरफ्तार तस्करों ने पुलिस को बताया है कि वे रक्सौल से बस से मादक पदार्थ लेकर मोतिहारी पहुंचे थे। मोतिहारी से उन्हें ट्रेन पकडकर यूपी के लखनऊ में इसकी डेलिवरी करनी थी।

ये भी पढ़ें:कंटेनर से तीन करोड़ का गांजा बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Motihari Latest News Motihari News Motihari
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।