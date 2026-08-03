सिवनडीह डमरो से ब्राउन शुअर के साथ तस्कर गिरफ्तार
बोकारो में पुलिस ने गनी अंसारी को गिरफ्तार किया, जो लंबे समय से सूखे नशे का तस्कर है। उसके पास से दो पूरिया ब्राउन सूअर और 8,450 रुपये नकद बरामद हुए हैं। गनी कई बार जेल जा चुका है और इस बार पुलिस को उससे कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं।
बोकारो, प्रतिनिधि। मुख्यालय डीएसपी पवन कुमार के नेतृत्व में माराफारी पुलिस ने रविवार रात ग्यारह बजे सिवनडीह के डमरो में छापेमारी कर सूखे नशे के पेशेवर तस्कर गनी अंसारी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से दो पूरिया ब्राउन सूअर व बिक्री से अर्जित आठ हजार 450 रुपया नकद बरामद किया गया है। पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से गनी सूखे नशे के कारोबार से लंबे समय से जुड़ा रहा है। एनडीपीएस एक्ट के तहत वो कई बार जेल की हवा भी खा चुका है। जेल से निकलकर वो फिर से इस धंधे में जुट जाता है। ये अपने पेशेवर नेटवर्क के साथ इस धंधे से जुड़ा हुआ है, जिसमें महिला सदस्यों की भी सहभागिता है।
माराफारी इंस्पेक्टर मोहम्मद आजाद खान थाने में उससे सघन पूछताछ में जुटे हुए है। पूछताछ में पुलिस टीम को नशे के कारोबार से जुड़े कई अहम सुराग मिले है, जिसके आधार पर पुलिस टीम की दूसरी विंग आसपास के इलाकों में छापेमारी कर रही है। पुलिस टीम को उम्मीद है कि छापेमारी में ब्राउन सूअर की बड़ी खेप बरामद हो सकती है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें