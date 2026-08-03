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सिवनडीह डमरो से ब्राउन शुअर के साथ तस्कर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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बोकारो में पुलिस ने गनी अंसारी को गिरफ्तार किया, जो लंबे समय से सूखे नशे का तस्कर है। उसके पास से दो पूरिया ब्राउन सूअर और 8,450 रुपये नकद बरामद हुए हैं। गनी कई बार जेल जा चुका है और इस बार पुलिस को उससे कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं।

सिवनडीह डमरो से ब्राउन शुअर के साथ तस्कर गिरफ्तार

बोकारो, प्रतिनिधि। मुख्यालय डीएसपी पवन कुमार के नेतृत्व में माराफारी पुलिस ने रविवार रात ग्यारह बजे सिवनडीह के डमरो में छापेमारी कर सूखे नशे के पेशेवर तस्कर गनी अंसारी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से दो पूरिया ब्राउन सूअर व बिक्री से अर्जित आठ हजार 450 रुपया नकद बरामद किया गया है। पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से गनी सूखे नशे के कारोबार से लंबे समय से जुड़ा रहा है। एनडीपीएस एक्ट के तहत वो कई बार जेल की हवा भी खा चुका है। जेल से निकलकर वो फिर से इस धंधे में जुट जाता है। ये अपने पेशेवर नेटवर्क के साथ इस धंधे से जुड़ा हुआ है, जिसमें महिला सदस्यों की भी सहभागिता है।

माराफारी इंस्पेक्टर मोहम्मद आजाद खान थाने में उससे सघन पूछताछ में जुटे हुए है। पूछताछ में पुलिस टीम को नशे के कारोबार से जुड़े कई अहम सुराग मिले है, जिसके आधार पर पुलिस टीम की दूसरी विंग आसपास के इलाकों में छापेमारी कर रही है। पुलिस टीम को उम्मीद है कि छापेमारी में ब्राउन सूअर की बड़ी खेप बरामद हो सकती है।

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