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कार में लदे 90 लाख रुपये के गांजे सहित तस्कर धराया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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मधवापुर के बलवा गांव के पास सुरक्षाबलों ने ₹90 लाख के गांजे के साथ एक तस्कर विंदेश्वर महतो को गिरफ्तार किया। गांजे की मात्रा 1.86 क्विंटल है और यह इंडो नेपाल बॉर्डर के नजदीक पकड़ा गया। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

कार में लदे 90 लाख रुपये के गांजे सहित तस्कर धराया

मधवापुर,निज प्रतिनिधि। प्रखंड के बलवा गांव के पास कार में 90 लाख रुपये मूल्य बराबर के गांजे ले जा रहा एक तस्कर को सुरक्षाबलों ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की कार बरामद कर ली गयी है। जब्त गांजे की मात्रा 1.86 क्विंटल है। यह कार्रवाई गुप्त सूचना पर मधवापुर पुलिस व एसएसबी ने सोमवार की आधी रात के बाद संयुक्त रूप से की। मामला इंडो नेपाल बॉर्डर पीलर नंबर 293/1 से करीब तीन किलोमीटर भारतीय क्षेत्र की ओर का है। थानाध्यक्ष शनि कुमार मौसम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का नाम विंदेश्वर महतो है। वह मधवापुर थाना क्षेत्र के बलवा गांव निवासी झुन्नी महतो का 32 वर्षीय बेटा है।

उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

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