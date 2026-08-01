पांच ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर गिरफ्तार

इटखोरी, प्रतिनिधि। इटखोरी थाना पुलिस ने पांच ग्राम अवैध ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर राजू कुशवाहा पिता अरुण दांगी थाना क्षेत्र के पीतिज गांव का ही रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी इसी थाना क्षेत्र के भुरकुंडा जंगल से हुई है। पुलिसिया पूछताछ में आरोपी ने नशा कारोबार से जुड़े अन्य तस्करों के नाम का भी खुलासा किया है। जिसके बाद गिरोह में शामिल अन्य तस्करों की गिरफ्तारी को ले अभियान तेज कर दिया गया है। थाना प्रभारी अभिषेक कुमार सिंह ने प्रेस कांन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी चतरा-इटखोरी मुख्यमार्ग पर स्थित भूरकुंडा जंगल के दारीदाग मोड़ के समीप पुल के पास कुछ लोग अवैध ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री करने वाले हैं।

उन्होंने बताया कि सूचना के सत्यापन के बाद एसपी के द्वारा पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन कर अभियान का निर्देश प्राप्त हुआ था। जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर ईलाके की घेराबंदी की और एक युवक को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया की पुलिस ने आरोपी के पास से काले प्लास्टिक में रखी कागज की पुड़िया में 05 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर तथा तस्करी में प्रयुक्त सैमसंग कंपनी का एक कीपैड मोबाइल फोन बरामद किया है। उन्होंने बताया की मामले में इटखोरी थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तार तस्कर राजू का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है। उसके विरुद्ध पूर्व से इटखोरी थाना में दो अन्य मामले दर्ज है। मौके पर एसआई विदेश पांडेय भी उपस्थित थे। वैसे अफीम तस्कर इन दिनों इटखोरी थाना क्षेत्र को अपना सेफ जोन माकर कर तस्करी कर रहे हैं। इस क्षेत्र में सबसे अधिक अफीम और ब्राउन शुगर की तस्करी हो रही है।