दवा के आठ नमूने जांच को भेजे
चम्पावत में औषधि निरीक्षक ने केंद्रीय औषधि भंडार का निरीक्षण किया। इस दौरान आठ दवाओं के सैंपल प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए। निरीक्षण में दवाओं के तापमान, ई-औषधि सॉफ्टवेयर और क्रय बिलों की जांच की गई। औषधि नियंत्रण विभाग को संदेहयुक्त दवाओं की जानकारी देने के निर्देश दिए गए।
चम्पावत। औषधि निरीक्षक ने केंद्रीय औषधि भंडार का निरीक्षण किया। इस दौरान आठ दवाओं के सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे गए। औषधि निरीक्षक हर्षिता ने औषधि भंडार में दवाओं के उचित तापमान, ई-औषधि सॉफ्टवेयर के संचालन तथा औषधियों के क्रय बिलों की जांच की। उन्होंने किसी भी औषधि में संदेह होने पर तुरंत औषधि नियंत्रण विभाग को सूचित करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान मुख्य फार्मेसी अधिकारी मनोज कुमार टम्टा, फार्मेसी अधिकारी प्रेम टम्टा, सहायक खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन दिनेश फर्त्याल मौजूद रहे।
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