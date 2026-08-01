दून से नशा मुक्ति अभियान शुरू,800 युवाओं ने लिया संकल्प

के तहत माय भारत और सजग इंडिया की ओ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीआईएमएस कॉलेज के चेयरमैन एवं सजग इंडिया के संस्थापक एडवोकेट ललित मोहन जोशी ने कह

देहरादून। प्रमुख संवाददाता नशा मुक्त युवा ,विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत शनिवार को कुआंवाला स्थित सीआईएमएस कॉलेज में नशा मुक्तित जजागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान 800 से अधिक छात्र-छात्राओं ने नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दो अगस्त से शुरू किए जा रहे नशा मुक्ति युवा-विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत माय भारत और सजग इंडिया की ओ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया।

अभियान का महत्व सीआईएमएस कॉलेज के चेयरमैन एवं सजग इंडिया के संस्थापक एडवोकेट ललित मोहन जोशी ने कहा कि राष्ट्रीय अभियान से जुड़ने के लिए सीआईएमएस कॉलेज का चयन होना पूरे उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि सजग इंडिया पिछले 15 वर्षों से प्रदेश में नशा मुक्ति को लेकर लगातार जनजागरूकता अभियान चला रहा है और हजारों युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि 100 सप्ताह तक चलने वाला यह अभियान देशभर में जनआंदोलन का रूप लेगा।

प्रतियोगिताओं का आयोजन कार्यक्रम में संगीत, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, माइम एक्ट, पेंटिंग, वाद-विवाद, स्लोगन लेखन, कविता, भाषण और शॉर्ट फिल्म सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इनमें 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं ने भाग लिया। चयनित प्रतिभागियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा।

युवाओं को संदेश जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मनोज शर्मा ने युवाओं से नशे से दूर रहने तथा खेल, शिक्षा और रचनात्मक गतिविधियों को अपनाने का आह्वान किया। माय भारत की उप निदेशक मोनिका नंदा ने कहा कि अभियान का उद्देश्य युवाओं को जागरूक करने के साथ उन्हें राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा से जोड़ना है।

इस दौरान माय भारत उत्तराखंड के राज्य निदेशक राहुल डबराल, प्रवेश बजवाल, सुमन सिंह बिष्ट, सुभाष खत्री, मेजर (सेवानिवृत्त) ललित सामंत और कर्नल जेएस नेगी सहित कई लोग मौजूद रहे।